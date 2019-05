Landa pide perdón: "Se ha sacado de contexto"

Mikel Landa no ha tardado en pedir perdón. El ciclista del Movistar Team llamó "retrasado" al británico Simon Yates, otro de los favoritos al triunfo final en el Giro de Italia, tras la conclusión de la cuarta etapa. Según Landa en declaraciones a AS, Yates le había tirado al suelo. "El puto Yates, que es un retrasado y va como un loco. Me tiró en una rotonda", dijo el ciclista vasco. Sin embargo, poco después, se ha disculpado a través de su cuenta de 'twitter'. "Pedir disculpas a todos los aficionados y en especial Simon Yates por unas palabras sacadas de contexto", ha escrito Landa.





No worries, I understand what it's like to say something in the heat of the moment ?????????????? https://t.co/8RFt1e9xz9