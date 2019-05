Iván Penalba corre 155 km a 4:38 de media

Un récord estratosférico, casi inhumano. El ultrafondista valenciano Iván Penalba, de 27 años, lo ha vuelto a hacer, y el pasado domingo en Los Alcázares (Murcia) destrozó su propio récord de España de 12 Horas, que tenía desde aquel fantástico doblete en julio de 2018 en Stadtoldendorf (Alemania), cuando pulverizó también la plusmarca de 24 Horas, que pasó de 249,200 a 273,674 km.

Esta vez la diferencia, sin ser tan bárbara, demuestra el buen estado de forma del atleta de Alfafar, que entre las 22 horas del sábado 11 y las 10 horas del domingo 12 de mayo completó 155,245 km, tres kilómetros más que los 151,974 que atesoraba desde julio en Alemania.

Un registro que le sitúa al frente del ranking mundial de la distancia este año, y en el top-13 de todos los tiempos, y que supone correr doce horas sin descanso a una media de 4 minutos y 38 segundos cada kilómetro (4:38), gracias a pautas de nutrición, hidratación y psicología en carrera que ha ido perfeccionando a lo largo del último año junto a su entrenador Fabian Campanini.

«Al ser una prueba nocturna lo llevé bastante bien, a pesar del calor de este fin de semana y del viento. Por la noche se complicó algo, al correr gran parte de ella en solitario, pero tuve suerte de evitar las horas de más calor, y logré alcanzar los 155,4245 km que es nuevo récord de España, y mejor marca mundial del año», comentaba ayer un más que satisfecho Iván Penalba a SUPER. Y eso que llegaba al Gran Festival del Ultrafondo de Los Alcázares dispuesto a tomárselo «como un entrenamiento» tras los problemas vividos tres semanas atrás en Finlandia, donde tuvo un fallo renal y un edema pulmonar.



Con la aprobación médica

«Al volver a València me hice un chequeo con el cardiólogo Darío Sanmiguel y tuve suerte ya que no dejó secuelas. Él me marcó las pautas a seguir para alcanzar una recuperación óptima y poder hacer esta prueba en Murcia como entrenamiento, pero vimos que los tiempos iban saliendo y me encontraba bien», añadía este ultrafondista solidario que sigue «creando sonrisas» con su proyecto de recogida de alimentos y ropa para familias desfavorecidas.

Además de Fabian Campanini, que lleva un año a su lado, y junto al que ha desarrollado «un método de entrenamiento particular que ha sido clave en sus últimos éxitos», Iván Penalba destacaba la influencia que en este récord ha tenido su concentración durante el mes de abril en la altitud de Sierra Nevada, a más de 3.000 metros. «Estuve entrenando en altura en Granada, durante cuatro semanas antes de ir a Finlandia, y es algo que ha sido también clave».



Primer Ultrafondo en Pista Ciudad de València

Tras la desaparición de las 6 Horas de Ultrafondo de València, que celebró varias ediciones en el Estadio del Turia, Iván Penalba trata de impulsar el renacimiento de la modalidad más agónica del atletismo con el primer Ultrafondo en Pista Ciudad de València. Esta prueba, que organiza el Club Ultrafondo València (UFV) y cuya edición inaugural tendrá lugar el 18 y 19 de abril de 2020, destinará parte de su recaudación al proyecto solidario «Creando Sonrisas» del propio Iván Penalba.

Hace escasos días se anunció la novedosa prueba que tendrá varias categorías, de 6, 12 y 24 Horas, que se podrá hacer también por parejas y por relevos, y a la que Iván Penalba presta su imagen para promocionarla.

El mejor ultrafondista valenciano de la historia confirmó incluso su participación a SUPER, pues tiene previsto competir en la modalidad de 24 Horas, quizá para tratar de acercarse con el apoyo de su gente y en su propia casa al récord que logró en Alemania el pasado mes de julio, con 273, 674 km.

«Va a ser un evento internacional potente, con ultrafondistas de todo el mundo, y en el que esperamos que participen entre 400 y 500 atletas en las diferentes categorías», comenta Penalba. «Ayudará a que esta disciplina del ultrafondo siga creciendo, y estoy seguro que las inscripciones se agotarán mucho antes de la prueba», concluye.