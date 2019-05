El Barça Lassa no da opción al Levante UD FS

El Levante UD FS no pudo culminar la machada de eliminar al Barça Lassa en los cuartos de final de los Playoffs de la LNFS. El equipo granota tenía anoche la primera de sus dos ocasiones para sentenciar la eliminatoria –mañana será la segunda y definitiva–, pero los culés salieron convencidos de finiquitar el partido por la vía rápida y a los ocho minutos ya ganaba por 2-0. Desde ahí, pese a que el Levante UD FS lo intentó, no hubo partido, y ambos equipos piensan ya en la batalla definitiva de mañana, de nuevo en el Palau Blaugrana (20:30).



Como era de esperar, el Barça Lassa salió decidido a encarrilar pronto el partido y evitar sorpresas. El conjunto culé se volcó sobre la portería de Raúl Jiménez y las ocasiones se sucedían sin que pudiese hacer mucho la zaga granota. Resistieron los de David Madrid apenas cinco minutos, lo que tardó Dyego en abrir el marcador.



El Palau Blaugrana estaba encendido y los jugadores del Barça decididos a no bajar el pie del acelerador. Por eso, tres minutos después, Sena en propiar puerta ampliaba la renta para un Barça que estaba presionando a toda cancha, impidiendo una cómoda salida del balón del Levante UD FS. El ritmo no bajaba y los culés seguían llegando a la meta de Raúl Jiménez con relativa tranquilidad. Fruto de esa presión llegó el tercer tanto local, obra de Esquerdinha a los 15 minutos. David Madrid, para tratar de frenar la sangría, decidió salir con portero-jugador los últimos minutos del primer tiempo, que sí fueron de dominio granota, pero sin crear peligro en la meta culé.



Tras el paso por vestuarios, las ostilidades se rebajaron por parte de ambos equipos, conscientes de que era difícil ya cambiar el signo del partido. Ya hacia el final, volvió el Levante UD FS a salir de cinco, embotellando al Barça Lassa en su campo. Aún así, los culés ampliaron aún más la diferencia con el cuarto tanto, obra de Adolfo. Jorge Santos hizo el gol del honor para los granotas, que no tuvieron puntería en las ocasiones que tuvieron jugando con portero-jugador. Al final, Aicardo puso el 5-1 definitivo ante un Palau Blaugrana entregado, que seguro estará a reventar el domingo para el match ball definitivo.







Barça Lassa: Dídac, Aicardo, Dyego, Marcenio, Ferrao –quinteto inicial-, Sergio Lozano, Adolfo, Joselito, Leo Santana, Arthur y Esquerdinha.

Levante UD FS: Raúl Jiménez, Gallo, Canabarro, Javi Rodríguez, Pedro Toro –quinteto inicial-, Javi Alonso, Cecilio, Javi Sena, Márquez, Jorge Santos, Rick y Cayetano.

Goles: 1-0, min. 5: Dyego. 2-0, min. 8: Javi Sena (pp). 3-0, min. 15: Esquerdinha. 4-0, min. 33: Adolfo. 4-1, min. 35: Jorge Santos. 5-1, min. 39: Aicardo.

Árbitros: Moreno Reina y Peña Gómez. Amonestaron, por parte del Barça Lassa, a Sergio Lozano (20') y a los levantinistas Cecilio (36').

Incidencias: Palau Blaugrana. Alrededor de 4.000 personas. Segundo partido de los cuartos de final del play off de la LNFS.