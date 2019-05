¿Qué dos famosos de la televisión correrán el Maratón Valencia 2019?

El Maratón Valencia es ya una de las pruebas deportivas más prestigiosas del calendario en toda España y Europa. Cada vez son más los corredores que eligen Valencia para ponerse a prueba y muchos son los personajes famosos que se dejan caer por la Capital del Turia cada finales de noviembre o inicios de diciembre para correr el Maratón más rápido de España. Y la edición de 2019 no va a ser ninguna excepción. De momento, dos famosos personajes de la televisión ya han confirmado su presencia.



Se trata de los presentadores del programa Zapeando, de La Sexta, Cristina Pedroche y Miki Nadal. Así lo han confirmado en directo en su programa, después de que Pedroche retara a Nadal a través de las redes sociales. "El año pasado ya corrí los 10k de la Maratón Valencia y me encantó correr por esas calles, el trato de su maravillosa gente y la rica paella de después. Este año repito y me quiero llevar a Miki Nadal conmigo. ¿Aceptas el reto? jaja. La carrera es el día 1 de diciembre así que tenemos tiempo para entrenar bien y bajar nuestras marcas.

Si os apetece, nos vemos en Valencia", escribía Cristina Pedroche en su Instagram.





A lo que Miki Nadal contestaba, también en su perfil oficial de Instagram. "El 1 de diciembre se celebra el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP y a Cristina Pedroche no se le ha ocurrido mejor idea que retarme a que corra con ella. ¿A mí? ¿A correr? Pero un reto es un reto, ¿no? ¿Qué hago?", se preguntaba Miki Nadal. Una pregunta que tuvo respuesta este miércoles, cuando el presentador confirmó, en directo en Zapeando, que acepta el reto de su compañera de plató y vendrá a València a correr el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP 2019.