La reflexión de Kilian Jornet sobre las colas en el Everest

El español Kilian Jornet, que tiene el récord de ascensión del Everest en una sola jornada sin oxígeno, un ascenso que repitió días después en menos de una semana, ha reaccionado a la fotografía que se ha hecho viral esta semana que muestra colas de montañeros de expediciones privadas al asalto del techo del mundo.



"Esta foto de @nimsdai fue tomada ayer en la cresta final de la cumbre del Everest. La primera reacción fue la tristeza. Creo que escalar por miedo significa y que debemos elevarnos a las dificultades de la montaña y no bajar la montaña a nuestras capacidades", comienza diciendo Kilian Jornet en sus redes sociales. En su día ya protestó contra las ordenanzas en el Mont Blanc.



"Entre todas las personas que están de pie en la cima también ocurre una gran actividad alpina como @ZabRevol escalando el Everest (9ª mujer de la historia) + Lhotse sin oxígeno suplementario! Chapeau! o el intento de una nueva ruta en el norte en estilo alpino por @coryrichardsNG y Topo Mena", añade.



"Pero cada persona tiene sus propias motivaciones y metas para escalar montañas. No todo el mundo acepta tomar el compromiso y la preparación que requiere escalar al estilo alpino o sin atajos. Y la economía nepalesa está contenta por ello", sigue explicando.





