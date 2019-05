Vídeo: Manda al hospital a una compañera de un pelotazo en la cara

Tremendo lo ocurrido en un partido de sóftbol universitario en Estados Unidos. Miranda Elish, 'pitcher' de la Universidad de Texas, tuvo que ser trasladada al hospital tras recibir un pelotazo involuntario en la cara por parte de una compañera. Afortunadamente, Elish no presentaba lesiones de gravedad y su ingreso en el centro hospitalario fue más por precaución. La jugadora evoluciona favorablemente, según ha informado la Universidad de Texas.



La acción ocurrió cuando una bateadora del equipo de la Universidad de Alabama realizó un 'bunt', acción mediante la cual deja la bola lo más muerta posible, permitiendo a otra jugadora en primera base intentar avanzar a segunda. En ese momento, la 'catcher' del equipo de la Universidad de Texas, rápidamente, coge la pelota y la lanza a segunda base, intentando eliminar a la jugadora que corre desde primera. Con la mala fortuna que su lanzamiento golpea en su compañera 'pitcher' Miranda Elish, que justo milésimas antes del impacto veía como el árbitro anulaba la jugada por una infracción de la bateadora, por lo que se relajaba y era incapaz de reaccionar. Inmediatamente, todas sus compañeras y miembros del cuerpo técnico corren a auxiliarla, mientras queda tendida en el suelo. Afortunadamente, todo quedó en un tremendo susto.





Scary situation in Texas-Alabama softball game. Catcher's throw to second base hit Texas pitcher Miranda Elish in the face. She was down for several minutes and taken to a hospital. Reports say she is doing well and hospital trip was just a precaution. pic.twitter.com/ahYFLk0ULI