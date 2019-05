David Madrid deja el Levante UD FS

El Levante UD FS y el entrenador David Madrid han llegado a un acuerdo para no renovar su contrato, que acaba al finalizar esta temporada, según anunciaron fuentes del club valenciano, y según adelantó SUPER el pasado 2 de marzo.

El conjunto granota ha subrayado en un comunicado que es una "decisión tomada en el ecuador de esta pasada temporada" y que "separan sus caminos" tras la finalización de su contrato.

El técnico madrileño llegó a València en diciembre de 2016 con el objetivo de lograr la permanencia en Primera División y lo consiguió al cierre de ese ejercicio y en la temporada 2017-18.

En la recién concluida 2018-19, el Levante UD FS, con Madrid en el banquillo, logró la clasificación para la Copa de España y para el playoff por el título del campeonato por primera vez en su historia.

Madrid explicó en una entrevista en el canal de televisión oficial del Levante sus sensaciones tras abandonar el equipo valenciano y adelantó que decidieron "separar sus caminos a buenas" el pasado mes de enero y que en València ha aprendido "valores".

"No somos conscientes de lo que hemos conseguido esta temporada. Ahora valoramos más haber hecho historia. Nunca podré olvidar cuando me llamaron del club y me dijeron que dejaban el Levante en mis manos. Me voy siendo levantinista", indicó Madrid.

SUPER ya adelantó la salida de David Madrid el pasado 2 de marzo, junto a la primera opción para sustituirle, el entrenador del O Parrulo Ferrol Diego Ríos.