Broncano a Kilian Jornet: "Tu actividad sexual tiene que ser loquísima"

David Broncano recibió esta semana a otro gran deportista en La Resistencia, su programa de Movistar+. Si hace unos días era David Ferrer el que revolucionaba las redes confesando secretos de alcoba y sus ganancias, este lunes el invitado era la estrella del trailrunning y del esquí de montaña Kilian Jornet.



Precisamente este fin de semana Kilian Jornet ha vuelto a ganar por novena vez la prestigiosa maratón de montaña Zegama-Aizkorri.



Después de bromear sobre el tiempo que puede aguantar Kilian en una ciudad como Madrid (menos de un día), el presentador y humorista, aficionado a los deportes de montaña, le preguntó cuánto ganaba y sobre su vida sexual.



Sobre la primera, se comparó con Roger Federer, con el que coincidió en un acto en Suiza recientemente, y del que dijo estar muy por debajo, pues mientras "él viaja en jet privado, yo lo hago en easy jet".



Pero lo que dejó sin palabras a uno y a otro fue la conversación sobre su vida sexual, hablando de sus límites de pulsaciones, entre 35 y 205 según dijo Kilian.



A la pregunta de cuándo alcanzaba sus máximas pulsaciones, Kilian Jornet le soltó: "¿Haciendo deporte?"





"Me gusta el juego, me gusta el doble sentido, pero no me lo creo. Esa maquinaria que tú tienes ahí, en otras actividades es imposible que la pongas a 205, salvo que seas un especie de animal", contestó el presentador.Después de las risas, Kilian apuntó: "Te he dicho que acabo de tener un hijo hace poco, ¿no? Es otra de las preguntas que pones. Yo creo que esto ya te lo puede responder"."Sería precioso que el día en el que has forzado tu corazón fuera el que concebiste a tu hija", añadió Broncano, en referencia al bebé que tiene con Emelie Forsberg desde este mismo año. "Tú, con la resistencia que tienes, tu actividad sexual tiene que ser loquísima. Boca abajo, atado a una cuerda, en carrera... Se podrá", añadió el humorista. "En carrera sería penoso", respondió Jornet."Me gusta el juego, me gusta el doble sentido, pero no me lo creo. Esa maquinaria que tú tienes ahí, en otras actividades es imposible que la pongas a 205, salvo que seas un especie de animal", continuaba el humorista..Ante tal declaración, el presentador soltaba: "Sería precioso, sería un gesto de amor hacia tu hija, que el día donde más has forzado tu corazón fuese para concebir a tu chiquilla". La respuesta del catalán fue: "Bueno, eso es difícil saberlo. ¡Tampoco voy con el pulsómetro!".