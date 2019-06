Martín Fiz denunciará al dueño de un perro que le mordió

El atleta vitoriano Martín Fiz anunció este martes que denunciará al dueño de un perro que le atacó durante una prueba de 'trail' en Formentera el pasado sábado.



El veterano maratonista confirmó a Efe que tomará acciones legales después del suceso vivido en la prueba balear, en la que un can se abalanzó sobre él y le mordió "bruscamente".



"Hizo una buena mordida, me ocasionó rasguños y dos agujeros que hubieran necesitado un punto de sutura, pero según el informe médico las mordidas de animales no se cosen porque es mejor dejarlas limpias para que vayan drenando", explicó el corredor.



Los sanitarios que le atendieron en el hospital le suministraron la vacuna antitetánica y ahora se encuentra en un proceso de ingesta de antibióticos.



"El pantalón roto es lo de menos, pero tengo la nalga dañada y el miedo por todo el cuerpo", manifestó.



Fiz, que logró un récord del mundo en categoría Master en el pasado 10K Valencia Ibercaja, desveló el suceso en redes sociales, en las que dirigió su enfado hacia el dueño del animal.



"Al perro, como todo en la vida, le doy una segunda oportunidad. Al dueño, edúcalo", espetó.



Martín Fiz dejó claro que es un gran amante de los animales y dijo que lloró cuando murieron los dos perros que tuvo porque "eran uno más de la familia", a lo que añadió que actualmente corre con otro perro, "Blai".



En un principio, en su publicación inicial apuntó que no iba a denunciar el ataque, pero finalmente ha decidió tomar cartas en el asunto.