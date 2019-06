Liliana Fernández y Pablo Herrera quieren medalla en el Mundial

Liliana Fernández y Pablo Herrera cuentan ya los días para enfrentarse a una de las grandes citas de la temporada: del 28 de junio y hasta el 7 de julio, se disputa en Hamburgo el Campeonato del Mundo de Voley Playa. Si un Mundial–competición que en voley-playa se celebra cada dos años– siempre es importante, en un año preolímpico como el actual, cobra aún mayor relevancia.

Tanto Liliana como Pablo tienen sobrada experiencia mundialista. Para la de Benidorm, será su cuarto Mundial y para el castellonense, el noveno.

Todos ellos, formando pareja con Elsa Baquerizo. Y en los tres (Roma 2011, Polonia 2013 y Holanda 2015), he acabado novena. De momento, en los Campeonatos del Mundo, me pasa lo mismo que en los Juegos Olímpicos: no hay forma de superar la frontera de losPor tanto, este año, ya toca», afirma Liliana Fernández.

Pablo Herrera también tiene su propia barrera que traspasar: en su caso el quinto puesto: «Llevo disputados ocho Mundiales y he acabado quinto en siete de ellos. Es, sin duda, una buena posición, pero claro, nos gustaría dar un saltito y pisar podio. Lo que ocurre es que el nivel es altísimo». Desde el pasado mes de mayo, cuando arrancó la temporada, tanto Liliana como Pablo no han parado. Cada semana hay un gran torneo en alguna parte del mundo. Sin embargo, el Mundial cobra especial relevancia: «Hay una mayor motivación por los puntos o recompensa que reparte este certamen. Llegar lejos en un Mundial te da un gran empujón en la clasificación para los Juegos Olímpicos. Y ganarlo equivale a adjudicarte dos World Tour 4 Estrellas».

De momento, la temporada está siendo muy positiva para Herrera que ve cada vez más cerca los que serían sus quintos Juegos Olímpicos: «De momento, el balance del año 2019 es muy positivo. Hemos subido al podio en dos ocasiones y hemos acabado quintos en otros dos torneos. Precisamente, la peor actuación ha llegado hace pocos días, en el World Tour 4 Estrellas de Polonia. Aunque todavía es pronto, ahora estamos entre los 10 primeros del ránking olímpico».

Aunque los resultados de Liliana hasta ahora, no han sido tan brillantes, la alicantina, al igual que Herrera, también se muestra optimista: «Es cierto que llevamos 5 torneos y que sólo hemos llegado a los cuartos de final en el primero de ellos, el celebrado en Holanda a principios de año. No estamos ni nerviosas ni intranquilas. Ya sabemos que los cursos preolímpicos son durísimos; sobre todo, porque Estados Unidos y Brasil tienen muchas parejas y con un nivel descomunal. Pero tenemos buenas sensaciones y somos optimistas».