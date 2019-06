Lara González pasa por quirófano

Lara González, jugadora de la selección española de balonmano, ha sido operada con éxito del pie izquierdo por los doctores Manuel Leyes y César Flores en la Clínica CEMTRO madrileña.

González, que actualmente juega en el Besançon francés, ha sido intervenida de una fascitis plantar crónica. La cirugía ha consistido en "una neurolisis del nervio calcáneo medial y en una fasciotomía plantar", comentaron los doctores Leyes y Flores; este último, médico de la selección nacional femenina.

El tiempo estimado de baja para la jugadora alicantina es "aproximadamente de tres meses".

Lara González, que se encuentra "anímicamente bien y con ganas de volver", ha competido prácticamente toda la temporada con molestias en el pie, hasta que se tomó la decisión de pasar por quirófano.

"Llevo mucho tiempo con la lesión, ocho meses, he probado todo y no funcionaba, la solución era la cirugía. La temporada ha sido muy complicada y con dolores, había dejado la operación como última opción. Los doctores Manuel Leyes y César Flores me han marcado tres meses de recuperación. Personalmente, ha sido uno de los peores años con el tema de las lesiones y más al haberlo pasado en el extranjero, es complicado. Pero tengo muchas ganas de progresar y avanzar, pues hay un proyecto interesante en el club", comentó la jugadora.

