Carolina Marín no sabe aún si podrá disputar el Mundial

Carolina Marín, campeona olímpica, triple campeona del mundo y cuatro veces campeona de Europa de bádminton vuelve con más fuerza que nunca. En la sede de LaLiga, la jugadora onubense ofreció el lunes una rueda de prensa junto a su entrenador Fernando Rivas y Roberto Bermúdez de Castro, Director de Relaciones Institucionales de LaLiga para narrar su proceso de rehabilitación.

El pasado mes de enero, la jugadora de bádminton pasaba por el quirófano para ser operada de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Seis meses de recuperación y cientos de horas de trabajo, pero las ilusiones tan férreas como antes. Carolina tiene en mente jugar el Mundial, que tendrá lugar del 19 al 25 de agosto en Suiza, pero siempre sin poner en riesgo el "objetivo principal" que es revalidar el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "Vamos a esperar al 5 de agosto a ver si me encuentro bien para jugar el Mundial. Si me encuentro segura y confiada, daremos el paso, pero depende de cómo responda la rodilla."

La onubense, de 26 años, no quiere precipitarse en su vuelta a las pistas y sólo competirá cuando se sienta al 100%. "No quiero volver a jugar pensando en la lesión; me gustaría hacerlo siendo mejor jugadora de lo que era antes" ha aclarado Marín. Para ello, ha asegurado sentirse muy apoyada tanto por parte de su entrenador y su equipo, como de sus patrocinadores, quienes han seguido creyendo en su brillante futuro incluso estando lesionada. "He sentido mucho su apoyo. Tengo que agradecer a LaLiga que sigan confiando en mi a pesar de este parón. Hemos tenido que aplazar varios proyectos que teníamos y que me hace mucha ilusión poder retomar cuando esté en plenitud de condiciones".

Marín ha destacado lo motivador e ilusionante de su recuperación: "Estoy muy contenta por cómo está yendo todo el proceso de recuperación. La pierna ya ha recuperado su nivel muscular y mi rodilla está respondiendo muy bien. Casi cinco meses después ya me muevo más por la pista, casi con normalidad. No queremos adelantarnos a nada, pero mi rodilla responde muy bien; solamente hay cosas buenas de momento", ha afirmado Carolina.

Al ser preguntada sobre cómo ha aprovechado el parón para reforzar otras áreas de su entrenamiento, Carolina ha afirmado que: "Creo que va a volver una Carolina más fuerte mentalmente sobre la pista y mejor que la de antes, gracias a la fuerza en las piernas y a la confianza en mí misma. Hemos mejorado cosas que no podemos trabajar a lo largo del año con el calendario que tenemos. Estoy contenta porque nunca había tenido este tipo de parón".

Su entrenador, Fernando Rivas, se ha mostrado optimista con la recuperación de la campeona, y ha afirmado que "ha supuesto una oportunidad para dedicarle tiempo a otros aspectos imprescindibles. A nivel físico, la rodilla está respondiendo muy bien y estamos bastante satisfechos. Sacamos muchas cosas positivas de esta situación y esta es una ventaja muy importante."