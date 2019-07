Triviño se proclama campeón de España

El IV Campeonato de España de pádel en silla de ruedas disputado del 21 al 23 de junio realizado en Arganda del Rey en las instalaciones del Club Seven Pádel coronó al jugador valenciano Christopher 'Topher' Triviño como nuevo campeón nacional. El valenciano se llevó el título junto a su compañero de juego, el navarro Edorta de Anta. Topher y Edorta se consolidan así como la pareja más regular y fuerte de esta temporada 2018-2019.

La trayectoria del padelista valenciano Cristhoper Triviño es espectacular: la temporada pasada se proclamo segundo en trece pruebas de las catorce disputadas, y finalista en el Campeonato de España. Y esta temporada, desde que formó dupla con el navarro Edorta de Anta, de catorce pruebas disputadas, se ha proclamado campeón en doce de ellas, culminando la temporada con el Campeonato de España alzándose con el título.

La final de consolación la conseguía la dupla formada por Andoni Velasco (País Vasco) y Carlos Sanchis (Valenciano). Para concluir el torneo se celebró la entrega de medallas y diplomas a cargo del presente el presidente de la Federación Española de personas con Discapacidad Física José Alberto Álvarez. El cuadro femenino no pudo salir adelante al no llegar al mínimo exigido de 8 jugadoras, quedándose en 7 inscripciones por lesión de una de las participantes. Eso no impidió a Marival Fernández clasificarse en la categoría única y jugar con Rubén Sánchez el torneo.





Boccia: la Comunitat Valenciana domina el Campeonato de España de Boccia



Fuenlabrada (Madrid) acogía el Campeonato de España de Boccia equipos y parejas por SSAA Y Clubes. El equipo valenciano Amics de la Boccia, logró muy buenos resultados en las diferentes categorías, lo que permitió a la Comunitat Valenciana lograr la 1ª posición en la clasificación por autonomías, por delante de la Comunidad de Madrid y el País Vasco.

En la Modalidad por equipos, los jugadores Vicente Lletí, Pedro Cordero, Miguel Duro y Raúl Martí, de Amics de la Bocciam lograron la primera posición tras vencer al equipo Ana Valdivia en la final, con un resultado de 10-6.

En la modalidad por parejas, los componentes de Amics de la Boccia, alcanzaron la 2ª posición en categoría BC3 tras caer derrotados en la final ante el Boccia 360/Esbonat. En la categoría BC4 y BC5, terminaron el campeonato en 3ª posición.

Fútbol-7: cinco valencianos en la Copa del Mundo de Fútbol 7



Un total cinco de jugadores valencianos han sido convocados para formar parte de la Selección Española que disputa la Copa del Mundo de fútbol-7 de jugadores con parálisis cerebral que se celebra en la Ciudad Deportiva del Sevilla F.C desde hoy martes 2 de julio. Los cinco valencianos son: Mario Fernández, Raúl Pacheco y Jaume Almenar, del Fundación Levante UD y Borja Pombo y Santiago Maciá del C.D.A Vedasport. Tras superar la fase previa en la que han participado un total de 76 países, la Selección Española ha logrado meterse en la Fase Final de 16 selecciones.



Rugby: los Lobos Quad preparan su fin de curso



Tras una intensa temporada, la escuela de rugby en silla de ruedas, los Lobos Quad Rugby participó el pasado sábado 29 de junio en un triangular amistoso en Toledo junto a Carpetanos CRT Y Toros (FLM). Además, para finalizar el curso el equipo valenciano organizará un evento en el Pabellón de la Malvarrosa el 13 de julio, donde participarán diferentes equipos de otras ciudades aún por confirmar. Será una gran fiesta del Rugby en Silla de Ruedas, un deporte que lucha por consolidarse en la Comunitat Valenciana y que en septiembre reemprenderá la actividad.