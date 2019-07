Objetivo Suecia en sub'23 y sub'20

Las localidades de Gavle y Boras (Suecia), acogerán en las próximas semanas los Europeos de atletismo sub'23 y sub'20 respectivamente y en ellos estarán hasta ocho representantes del Proyecto FER.

Seis de ellos acudieron este miércoles a la sede de la Fundación Trinidad Alfonso para participar en una rueda de prensa a la que asistieron, entre otros, la directora de la Fundación, Elena Tejedor, el presidente de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, Vicente Añó, el seleccionador nacional de atletismo José Peiró y el exatleta José Antonio Redolat.

De cara al Europeo sub'23, la heptatleta Claudia Conte destacó que «este año hay mucho nivel en las combinadas europeas, es como estar en un Mundial, pero tengo mucha confianza en mí misma».

Enrique Herreros también se mostró optimista para su prueba de 1.500. «Creo que la final es posible. Tengo mejor marca que mi entrenador cuando tenía mi edad, pero la verdad es que es un privilegio entrenar con Redolat».

Del mismo modo, El Hocine Bouchrak, de Crevillent pese a entrenar en Estados Unidos, añadió que para su prueba de 3.000 obstáculos, confía en «ser finalista y acabar entre los ocho primeros es el objetivo. Estoy en un buen estado de forma y creo que puedo conseguirlo, pero si llego a la final después intentaré dar el máximo».

Por otra parte, en el Campeonato de Europa sub'20 participarán Enrique Llopis (110 vallas), Gema Martí (Martillo), Pablo López (altura), Jorge Dávila (decatlón) y Eloy Hornero (10 km. marcha), aunque los dos últimos no pudieron asistir a la rueda de prensa.

Enrique Llopis se sabe favorito y no teme la presión. «He mejorado mucho la gestión de la presión, no me asusta que me consideren uno de los favoritos». Gema Martí añadió que «he cogido con ganas la temporada al aire libre y me siento preparada para este Europeo, puedo ser una de las ocho mejores». Pablo López, por su parte, destacó que «prefiero batir mi marca personal a quedar en una determinada posición, pero hay que ser ambicioso y pensar en la final».