Empleo y formación a través del deporte

Los Ciclos Formativos se alejan cada vez más del estigma que han sufrido a lo largo de muchos años en nuestro país. Y es que este tipo de estudios está cada vez más demandado por los jóvenes a la hora de decidir su futuro.

Pero los datos lo confirman, la evolución de las necesidades del mercado laboral en España apunta hacia una mayor demanda de profesionales con perfiles técnicos. En 2030 el 65% de los profesionales provendrán de FP de Grado Medio y el 35% de los trabajadores habrán estudiado FP de Grado Superior o alguna carrera universitaria, según datos de la Unión Europea.

Los empresarios llevan tiempo alertando de que hace falta personal técnico y cualificado para adaptarse a los nuevos puestos de trabajo y a las necesidades del mercado.

Además en el ámbito deportivo crecen las titulaciones de ciclos formativos de grado medio y superior dirigidas a actividades físicas.

Formando profesionales

Ya son más de 1800 alumnos los que se han formado en el Complejo Preuniversitario Mas Camarena y sus ciclos formativos avalando así su consolidación en el mercado. Desde el curso 2012-13 que se iniciaron han lanzado 5 promociones de técnicos de grado medio y grado superior que salen con una formación muy valorada en el mercado laboral, este curso será su sexta promoción. De hecho cada año se aumenta el dato de inserción laboral entre los alumnos que tras sus estudios acceden a su primer trabajo.

Además el 43% que estudia en este centro decide continuar a un grado superior o a un

grado universitario.

La tendencia de la sociedad está cambiando cada vez son más demandados los puestos de trabajo que exigen una preparación muy práctica y técnica que es la que se ofrece desde los ciclos de grado medio y superior.

Con lo que la elección de un Ciclo Formativo hoy por hoy es apostar por tu salida al

mundo laboral de forma ágil y cualificada.

Los ciclos formativos de Mas Camarena se han especializado en dos ramas la del

deporte y la sanitaria. En ambos cuenta con las mejores instalaciones y equipos para una formación de alta calidad.



Aprender haciendo

En el Complejo Preuniversitario Mas Camarena forman jóvenes dispuestos a entrar en un mercado laboral en constante movimiento. Como especialistas en Sanidad y Deporte ofrecen actualmente un amplio abanico formativo.

Dentro del ámbito deportivo se encuentra el grado medio de Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural y el grado superior de Animación de actividades físicas y deportivas.

Además, entre su oferta se encuentran las enseñanzas deportivas de técnico deportivo en fútbol, baloncesto, esquí y buceo en sus tres niveles. Además en Baloncesto contamos con el convenio de formación junto al prestigioso equipo del Valencia Basket y en Esquí se trabaja de la mano de los profesionales del grupo Aramón.

Desde Mas Camarena han apostado por este tipo de enseñanzas, que tienen la finalidad de preparar al alumno para la actividad profesional deportiva y con una especialización concreta. Así consiguen mayor profesionalización y llegar al mundo laboral en los diferentes sectores deportivos. Cada vez son más las personas que practican deportes y necesitan de profesionales para sus entrenamientos ya sea de iniciación, tecnificación o de alto rendimiento.

En la rama sanitaria encontramos los grados medios de Emergencias Sanitarias y Farmacia-Parafarmacia y los ciclos superiores de Laboratorio Clínico, Anatomía Patológica e Imagen para el Diagnóstico. En total ofertan 11 titulaciones, todas ellas consideradas dentro de los campos en los que más demanda de trabajo hay y va a haber en los próximos años.

Desde el centro afirman que su premisa es la de "formar jóvenes que estén preparados para acceder al mercado laboral desde el momento que terminan los estudios". La formación que reciben es eminentemente práctica y por este motivo, aún careciendo de experiencia laboral, terminan sus estudios con muchas horas de práctica a sus espaldas además de las prácticas obligatorias en empresas.

En Sanidad, las prácticas empiezan casi el primer día de clase, en sus propios laboratorios de microbiología y anatomía patológica. Estos están totalmente equipados, con más de 20 microscopios por aula, espectrofotómetros, micrótomos, procesador de tejidos y toda la equipación e instrumental necesario. Todo ello, con el fin de ofrecer unas instalaciones de altísima calidad en el mismo centro donde estudian.

En el caso de la rama deportiva se trasladan hasta sus nuevas instalaciones Students' Resort and Sports Centre. Amplias instalaciones de más de 64.000 m 2 que ofrece a los estudiantes la posibilidad de practicar diferentes modalidades deportivas tanto en sus campos de fútbol 8 y 11 de césped artificial, pista polideportiva, de atletismo, piscina exterior. Para 2020 se abre la segunda fase con pistas de pádel, canchas de baloncesto, pistas de tenis y un gimnasio multifuncional.



El centro está altamente cualificado para que los alumnos desarrollen cualquier actividad en la modalidad de actividad física, con ello Mas Camarena pretende dar al alumno las mejores herramientas para su desarrollo profesional.



Convenios con más de 150 empresas

La colaboración con las empresas es un pilar fundamental para los ciclos formativos Mas Camarena. El centro cuenta con más de un centenar de convenios para que los alumnos realicen su Formación en Centros de Trabajo (FCT).

La colaboración con la empresa es muy fluida no sólo para que el alumno realice las prácticas en su entidad, sino que el empresario nos contemple como una herramienta para encontrar un trabajador cualificado en potencia. Mas Camarena crea junto con todas las empresas que colabora una bolsa de trabajo que mantienen activa durante todo el curso.



Residencia de estudiantes

Mas Camarena ofrece un nuevo plus para los jóvenes que quieran estudiar un ciclo. Para que la distancia no sea un problema, podrán vivir y estudiar en su nuevo espacio: Mas Camarena Students' Resort and Sports Centre. Este centro cuenta con una residencia de estudiantes, en un enclave de alto nivel y rodeado de naturaleza.

Su excelente entorno permite ofrecer un ambiente tranquilo, familiar y con atención personalizada a todos los estudiantes, en un clima de buena convivencia y compañerismo.

Se trata de una muy buena opción para aquellos estudiantes que quieran compaginar sus estudios con el deporte u otra disciplina. Esta residencia se crea con el objetivo de fomentar y potenciar las capacidades de los alumnos.

Mas Camarena ofrece al alumno apoyo académico, deportivo, fines de semana activos. En definitiva una experiencia enriquecedora para el futuro de los alumnos. Dan la posibilidad de cursar el periodo que necesite el alumno para sus estudios desde un trimestre o el ciclo formativo completo.



Formación laboral internacional

Desde los Ciclos Formativos Mas Camarena se ofrecen varias modalidades de Erasmus + en la que los alumnos optan hacer su formación en centros de trabajo en el extranjero.

Un programa mediante el que los alumnos pueden realizar prácticas en empresas internacionales. Esta experiencia aporta un plus al currículum de los alumnos, además de abrir los horizontes de los participantes y perfeccionar el idioma.

Aportar una visión internacional al alumnado de ciclos formativos es fundamental para su desarrollo profesional y personal.

Otro plus del que disponen los alumnos que optan por Mas Camarena es su formación complementaria. El centro dispone de diferentes cursos que añaden valor a la titulación, como por ejemplo: "Curso de diseño de actividades físicas en el medio natural" o "Especialista en Animación y Actividades Físico Deportivas", que realizan junto al Área de Gestión Deportiva del Centro de Gestión de Calidad de la Universidad Politècnica de València; otra opción es la obtención de la acreditación del "Plan nacional de RCP, reanimación cardiopulmonar" entre otros que se van ofertando a lo largo del curso.

Ambos puntos hacen que los alumnos de Mas Camarena cuenten con una marca diferenciadora en su expediente y futuro currículum.



La importancia de la orientación

La clave para decidirse por una opción u otra está en recibir una buena orientación psicopedagógica. El momento en el que deben elegir qué hacer con su futuro es clave en la vida de los jóvenes.

En Mas Camarena contamos con un gabinete de orientación que informa y asesora a los alumnos interesados en Ciclos Formativos, realizan una entrevista personal para ayudarles en la confección de la hoja de ruta de su futuro profesional. "Brindar orientación y apoyo psicológico a los estudiantes en un momento tan decisivo de sus vidas es clave para que se sientan acompañados en su decisión", apunta la directora del centro, Maite Marín.