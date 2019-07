Ricardo Ten se sube a las alturas para preparar el Mundial

Muchos deportistas del máximo nivel huyen estas fechas de los rigores de la canícula buscando entrenar en lugares más frescos. Uno de los puntos preferidos para continuar entrenando al máximo nivel en julio y agosto es el CAR de Sierra Nevada, a 2.320 m. de altitud. Uno de los muchos deportistas que estos días se concentra en el centro granadino es Ricardo Ten,quien junto a su compañero del equipo Hyundai Koryo Car y del Proyecto FER, Maurice Eckhard, afronta la segunda semana de las cuatro que permanecerá entrenando en Sierra Nevada para preparar el tramo final de una intensa temporada.

«Llegamos a Sierra Nevada el 8 de julio y estaremos aquí hasta el 5 de agosto, 25 días en total». El objetivo de Ten y Eckhard es llegar en plenas condiciones físicas a la última cita de la Copa del Mundo que se celebrará en Canadá y preparar también el Mundial de Ruta que se celebrará en septiembre. «Vamos a apurar al máximo nuestra estancia en el CAR para aprovechar toda la mejoría del entrenamiento en altitud», afirma Ricardo Ten, quien en su etapa de nadador paralímpico ya visitó asiduamente el CAR de Granada: «Como nadador he venido muchas veces a entrenar y la experiencia siempre ha sido muy buena, he notado una gran mejoría gracias a la altitud. Es la primera vez que me concentro aquí como ciclista pero estoy seguro de que también será muy positivo», afirma Ricardo quien en el CAR granadino se siente como en casa. «También he venido muchas veces a esquiar, las instalaciones son muy buenas y su ubicación es perfecta».

Según los expertos, para que el entrenamiento en altitud haga efecto es necesario prolongarlo durante 21 días: «Vamos a estar incluso un poco más para aprovechar todas las ventajas de entrenar a más de 2.000 m. de altitud».

La primera semana Ricardo y Maurice ce centraron en acostumbrarse al entrenamiento en altitud: «Los primeros días son duros, aclimatarse no es fácil. Esta semana ya podemos introducir más entrenamientos de calidad. Los primeros días bajábamos a Granada para entrenar con la bici en llano,ahora ya estamos haciendo salidas por aquí». Entre los entrenamientos destacan los rodajes hasta lo alto del Pico Veleta, punto más elevado de Sierra Nevada, a 3.381 m:«Es un tramo exigente ya que tenemos más de 1.000 m. de desnivel positivo desde donde estamos».

Ricardo y Maurice se levantan cada día a las 7:30 horas. Antes de iniciar el entrenamiento del día marcado por su entrenador, Eloy Izquierdo, los dos ciclistas se someten a rigurosos controles médicos: «Nos controlan la saturación de oxígeno a diario y cada 3 ó 4 días nos hacen una analítica para comprobar el nivel de la urea y de CK. Al entrenar en altitud tenemos que cuidar al máximo la hidratación, beber mucho a lo largo del día».

En Sierra Nevada, Ricardo ha coincidido con varios ex-compañeros nadadores como Teresa Perales y con varios ciclistas: «Estos días hay mucha gente preparando la Vuelta a España y la Vuelta a Portugal y siempre es un estímulo entrenar con ellos», afirma Ricardo que tampoco ha podido evitar la tentación de meterse en la piscina: «Aunque más para refrescarme, no para nadar en serio».