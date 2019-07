Expulsan del Tour a Tony Martin y Luke Rowe por un "enganchón"

El británico Luke Rowe (Ineos) y el alemán Tony Martin (Jumbo Visma) han sido expulsados del Tour de Francia por un enfrentamiento que han mantenido en plena etapa cuando en el ascenso a La Sentinelle se empujaron en la disputa por coger la posición en cabeza.



Tras analizar las imágenes, los jueces de carrera decidieron declarar culpables a ambos corredores de acuerdo con el reglamento de la UCI, al observar que hubo un enfrentamiento.



Ambos ciclistas se enfrentaron en la subida final. En las imágenes se observó cómo Martin pareció intentar sacar a Rowe de la carretera cerrándole a la derecha.





Después la imagen muestra a Rowe levantando la mano hacia la cara de Martin. Luego, para terminar, una carga hombro con hombro cuando marchaban al frente del pelotón cuando se enfrentaron por tercera vez.Ambos equipos se han sentido "decepcionados" por la expulsión de los corredores y han decidido recurrir la decisión de los jueces.En el castigo a Rowe y Martin se incluye una multa de 1000 francos suizos y tiene su base en el artículo 8.2.1 del código UCI, que se refiere a intimidación, insultos, amenazas y conducta impropia, como golpes con el casco, rodilla, codo, hombro, pie o mano, etc.), comportamiento que " pone en peligro a los demás".El año pasado el equipo Sky, ahora Ineos, vio la expulsión del italianodespués de que intentara golpear a un rival. Desde el Ineos se pretendió minimizar el incidente, y tanto Rowe comono se han referido a la situación en carrera."En realidad pasó nada, crucé la meta con él, nos dimos la mano. En carrera pasan estas cosas. Todo está bien", dijo Rowe.Por su parte, el holandés Steven Kruikswijk, jefe de filas del Jumbo, comentó su opinión en la TV NOS."Creo que a Ineos no le gustó que estuviéramos al frente. Los dos no querían conceder ningún terreno el uno al otro. Eso sucede, quizás fue el calor, o un poco de irritación".