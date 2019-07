El Alinghi regresa a lo grande

El catamarán suizo "Alinghi", de Ernesto Bertarelli, se ha situado al frente de la clasificación de la clase GC32 en la Copa del Rey Mapfre de Vela, seguido muy de cerca por el "Omán Air" de Adam Minoprio, en la primera jornada puntuable para la división de los "catamaranes voladores" celebrada este miércoles en la Bahía de Palma.

En esta clase, que empezó con cinco pruebas, el "Red Bull" de Roman Hagara ocupa la tercera posición y la embarcación española "M&G Trissius Silicius", patroneada por Iker Martínez, cierra la clasificación provisional con un sexto puesto.

El "Alinghi", ganador de la Copa del América en Auckland en 2003 y en València en 2007, y que la perdió también en la capital del Turia en 2010 ante BMW Oracle, es uno de los grandes favoritos para coronarse vencedor en la capital balear.

La flota que compite en la Copa del Rey Mapfre, integrada por 1.500 regatistas a bordo de 132 barcos en representación de 26 países, afrontó una jornada de navegación muy exigente debido al fuerte viento que sopló en la bahía palmesana.



Todas las embarcaciones en el agua

Por primera vez, y en el ecuador de la competición, se hicieron a la mar las embarcaciones inscritas en las once clases de la regata y a cuya término entraron en juego los descartes -los barcos han excluido sus peores resultados- a la espera de que este jueves finalicen las series clasificatorias.

En la clase ORC 1 sigue la lucha sin cuartel entre las embarcaciones "Rats on Fire" de Rayco Tabares, que se mantiene líder, aunque vigilado muy de cerca por el "Estrella Damm" de Luis Martínez Doreste, segundo empatado a puntos (9) con el líder, y el argentino "From Now On", de Hernán Mones, tercero (13.5 puntos).



El rey Felipe VI se suma este jueves a la competición desde el Aifos 500

En la división ClubSwan 50, que domina el italiano "Cuordileone", el "Aifos 500" ha remontado hasta la séptima plaza a la espera de que este jueves se sume a la tripulación el rey Felipe VI.

En esta categoría también navega el rey Harald V de Noruega a bordo del "Fram XVIII", que ocupa el puesto undécimo.

Las regatas exclusivas para deportistas femeninas -Women's Cup- siguen estando dominadas por el "Dorsia Sailing Team" de Natalia Vía-Dufresne, seguida por las embarcaciones de las federaciones de Galicia y Baleares, y en ORC 2, domina el "Teatro Soho Caixbank" del armador Javier Banderas.

Los líderes en el resto de clases son: "Paprec Reciclaje" (ORC 0), "Vértigo Dos Texia" (ORC 3), "Cannonball" (IRC), "Solintal" (J 80), "Swing Cube" (Swan 45), "Natalia" (Swan 42), "Cuordileone" (Swan 50).



- Clasificaciones provisionales tras la tercera jornada.



BMW ORC 0

1) "Paprec Reciclaje" (Fra) Stephane Neve.........10 puntos

2) "Team Visión Future" (Fra) Mercurio Mijael.....11 "

3) "Freccia Rossa" (Ita) Vadim Yakimenko..........12 "

BMW ORC 1:

1) "Rats on Fire" (ESP) Rayco Tabares..............9 puntos

2) "From Now On" (Ale) Hernán Monse................9 "

3) "Estrella Damm" (ESP) Luis Martínez Doreste.....13, 5 "

BMW ORC 2

1) "Teatro Soho CaixaBank" (ESP) Daniel Cuevas....7 puntos

2) El Carmen-Elite Sails" (ESP) José Coello...... 7 "

3) "Riva Reno Gelato" (Gbr) Christian Plump.......15 "

BMW ORC 3

1) "Vértigo Dos Texia" (ESP) José Martínez Doreste..7 puntos

2) "Airlan Aermec" (ESP) Juan Cabrer................16 "

3) "Tanit IV- Medilevel" (ESP) Nacho Campos........ 24 "

Mallorca Sotheby's IRC

1) "Cannonball" (Ita) Darío Ferrari................8 puntos

2) "Bella Mente" (USA) Hap Fauth...................9 "

3) "Proteus" (USA) George Sakellaris...............10 "

Herbalife Nutrition J-80

1) "Solintal" (ESP) Ignacio Camino.................20 puntos

2) "Bribón Movistar" Marc de Antonio...............24 "

3) "Grupo Garatu" Juan Vázquez.....................25 "

Swan 45

1) "Swing Cube" (Ita) Paolo Bucciarelli............9 puntos

2) "Porrón IX" (ESP) Luis Senis...................10 "

3) "Fever" (Gbr) Klaus Diederichs.................15 "

Swan 42

1) "Natalia" (Rum) Natalia Brailoiu...............11 puntos

2) "Dralion" (Ger) Pit Finis......................12 "

3) "Nadir" (ESP) Pedro Vaquer.....................16 "

Club Swan 50

1) "Cuordileone" (Ita) Ettore Mattiello........... 9 puntos

2) "Stella Maris" (Aut) August Schram.............15 "

3) "Cetilar-Vitamina" Andrea Lacorte..............16 "

Purobeach Women's Cup

1) "Dorsia Sailing Team" Natalia Vía Dufresne.....13 puntos

2) Federación Gallega Patricia Suárez.............19 "

3) Federación Balear Helena Alegre................26 "

GC32

1) "Alinghi" (Sui) Ernesto Bertarelli............10 puntos

2) "Omán Air" (Oma) Adam Minoprio................10 "

3) "Red Bull" (Aus) Roman Hagara.................12