La Copa del Rey, vista para sentencia

La fase final coronará este sábado a los vencedores de la 38º Copa del Rey Mapfre, tras el estreno en la Bahía de Palma de la nueva fase de clasificación, en una jornada marcada por los cambios en los lideratos de cuatro clases, ORC 2, J-80, ORC 0 y ORC 3, y el "Porrón IX" de Luis Senís líder al frente un día más de la clase Swan 45.

Al frente de esas cuatro divisiones se han situado este viernes, con muchas opciones para levantar la Copa del Rey Mapfre, "Carmen-Elite Sails", "Grupo Garatu", "Team Visión Future" y "L'Immens LaPlaza Assessors".

Toda la ventaja acumulada en los primeros cuatro días de navegación por los barcos que navegaban en la primera posición ha quedado reducida este viernes a su mínima expresión - un punto sobre los segundos clasificados-, y todo se decidirá en una última jornada que se presenta apasionante.

Una de las embarcaciones más perjudicadas por el nuevo formato de puntuación ha sido el "Dorsia Sailing Team" (Women×s Cup) de la bimedallista olímpica Natalia Via-Dufresne, líder entre el lunes y el jueves con hasta 16 puntos de ventaja sobre la segunda clasificada, la Federación Gallega.

El inicio de la fase final ha situado al barco de la regatista catalana en sexto lugar en la clase femenina que ahora lidera la Federación Balear con Helena Alegre en la caña.

En la clase ORC 1 el "Estrella Damm" ha dado un paso de gigante al sacarle 7 puntos de ventaja al sorprendente segundo, el alemán "Black Pearl", 8 al argentino "From Now On" y 9 al español "Rats On Fire" tras un pleno de victorias en las tres mangas disputadas este viernes.

La embarcación DK 46 patroneada por Luis Martínez Doreste lo tiene todo a su favor para levantar su tercera Copa el Rey Mapfre, la segunda consecutiva.

Por otra parte, el "Aifos 500" del rey Felipe VI es séptimo tras remontar una posición este viernes en la clase Club Swan 50, donde también navega el rey Harald V de Noruega a bordo del "Fram XVIII", décimo segundo.

En la clase de los catamaranes "voladores" (GC32) sigue dominando con autoridad el "Oman Air", de Adam Minoprio, seguido por el "Alinghi" de Arnaus Psarofaghis y "Red Bull Sailing Team" de Roman Hagara.

- Clasificaciones provisionales- penúltima jornada.

BMW ORC 0

1) "Team Visión Future" (Fra) Mercurio Mijael 6 puntos

2) "Rowdy Two" (IVB) Tim Goodbody 8 "

3) "Freccia Rossa" (Ita) Vadim Yakimenko 9 "

BMW ORC 1:

1) "Estrella Damm" (ESP) Luis Martínez Doreste 3 puntos

2) "Black Pearl" (Ale) Stefan Jentzsch 10 "

3) "From Now On" (Ale) Hernán Mones 11 "

BMW ORC 2

1) "El Carmen-Elite Sails" (ESP) José Coello 9 puntos

2) "Es Te Unno" (ESP) Pep Soldevila 12 "

3) "Teatro Soho CaixaBank" (ESP) Daniel Cuevas 13 "

BMW ORC 3

1) "L'Immens-LaPlaza Assessors" (Gbr) Carles Rodríguez 9 puntos

2) "Vértigo Dos Texia" (ESP) José Martínez Doreste 11 "

3) "Airlan Aermec" (ESP) Juan Cabrer 11 "

Mallorca Sotheby's IRC

1) "Cannonball" (Ita) Darío Ferrari 5 puntos

2) "Bella Mente" (USA) Hap Fauth 6 "

3) "Proteus" (USA) George Sakellaris 7 "

Herbalife Nutrition J-80

1) "Grupo Garatu" Juan Vázquez 6 "

2) "Bribón Movistar" Marc de Antonio 10 "

3) "New Territories" (Rus) Alexei Semenov 14 "

Swan 45

1) "Porrón IX" (ESP) Luis Senis 4 puntos

2) "Blue Nights (Fin) Tea Ekengren-Sauren 9 "

3) "Fever" (Gbr) Klaus Diederichs 10 "

Swan 42

1) "Natalia" (Rum) Natalia Brailoiu 4 puntos

2) "Far Star" (Ita) Lorenzo Mondo 9 "

3) "Nadir" (ESP) Pedro Vaquer 11 "

Club Swan 50

1) "Cuordileone" (Ita) Ettore Mattiello 5 puntos

2) "Earlybird" (Ale) Henddrik Brandis 10 "

3) "Cetilar-Vitamina" Andrea Lacorte 13 "

Purobeach Women's Cup

1) Federación Balear Helena Alegre 12 puntos

2) "Woman Essentia Les Roches" Marina Casado 19 "

3) Federación Gallega Patricia Suárez 19 "

GC32

1) "Omán Sail" (Oma) Adam Minoprio 27 puntos

2) "Alinghi" (Sui) Ernesto Bertarelli 30 "

3) "Red Bull" (Aus) Roman Hagara 45 "