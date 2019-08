Mikel Landa deja el Movistar Team y ya tiene nuevo equipo

El ciclista español Mikel Landa no correrá el año que viene en las filas del Movistar Team y lo hará en 2020 en el Bahrain Merida, según confirmó este lunes su nuevo equipo.

"El Bahrain Merida se enorgullece de anunciar que Mikel Landa, uno de los mejores ciclistas profesionales del mundo, portará el jersey del equipo a partir de 2020. El escalador vasco, una demostrada fuerza en las montañas, será una contribución mayor para nuestos objetivos de carreras por etapas", indicó el Bahrain Merida.

De este modo, Landa emprenderá una nueva aventura profesional después de no haber terminado de lograr un gran rendimiento en el Movistar Team, que apostó por él al ficharle procedente del Team Sky en el verano de 2017 por dos campañas, hasta el final de 2019.

Como corredor de la estructura de Eusebio Unzué, el ciclista alavés, de 29 años, sólo ha podido tener dos triunfos parciales en la Tirreno-Adriático (2018) y la Semana Coppi-Bartali (2019), mientras que en las 'grandes' ha brillado pero sin conseguir ningún podio. Este año fue cuarto en el Giro, donde partía como teórico jefe de filas y donde ganó su compañero, el ecuatoriano Richard Carapaz, mientras que en el Tour fue séptimo en 2018 y sexto en la edición de este año, marcada por una caída que le hizo perder un valioso tiempo.

"Me siento muy orgulloso de que el equipo de Bahrain-Merida me haya elegido para liderar este proyecto. Me siento muy emocionado por los próximos desafíos", señaló Landa en declaraciones en la web del equipo ciclista.

Por su parte, Brent Copeland, manager general de su nuevo formación, reconoció "el inmenso placer" de haberse hecho con los servicios del español, "un ciclista que emociona con su increíble habilidad escalando que le convierte en uno de los más competitivos para las grandes vueltas".

"Sus consistentes resultados hablan por sí solos y su excpecional experiencia es algo con lo que sabemos que podemos contar ahora. Con la llega de McLaren, creemos que Mikel se aprovechará incluso de más beneficios y esto hace que todo el equipo esté entusiasmado. Estamos seguros que los aficionados están tan emocionados como nosotros por esta llegada y ya la estamos deseando animarle", añadió.