Tragedia en el ciclismo: Muere Lambrecht en la Vuelta a Polonia

El ciclismo vuelve a estar de luto. El belga Bjorg Lambrecht, de 22 años, ha fallecido este lunes durante su participación en tercera etapa de la Vuelta a Polonia después de sufrir una grave caída en la que se golpeó con una alcantarilla.



Su propio equipo, el Lotto-Soudal, confirmó la trágica noticia a través de sus redes sociales, después de que se confirmara su fallecimiento en el centro hospitalario al que fue trasladado, en Rybnik.



The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened€ Rest in peace Bjorg... ?? pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt