Un valenciano irá desde Puçol a Lisboa Corriendo

Unir el Mediterráneo y el Atlántico saliendo desde Puçol y llegando a Lisboa, completar los 1.600 kms del Sendero de Gran Recorrido GR-10 atravesando montañas y con más de 40.000 m. de desnivel positivo es el reto que se ha propuesto cumplir José Ramón Romero, un valenciano aficionado al trail running.Su motivación: cumplir un viejo sueño y de paso recaudar fondos para Noelia, una joven de 17 años que padece el Síndrome de Sanfilippo, una enfermedad neurodegenerativa de las consideradas 'enfermedad rara' para la que no se conoce cura. José Ramón se une así a otros retos solidarios que ponen el atletismo al servicio de una buena causa.

José Ramón Romero hace tiempo que tiene un sueño: recorrer de principio a fin el GR-10 cruzando toda la Península Ibérica, desde Puçol hasta Lisboa: «Es una ilusión gestada desde hace tiempo, un reto personal alimentado por mi gran afición al trail running, a las carreras de montaña». Un viejo proyecto que el corredor valenciano ha decidido ponerlo en marcha motivado por el deseo de ayudar a Noelia y su familia: «Me acordé de la hija de unos conocidos de Bétera, la localidad en la que vivo. Padece el Síndrome de Sanfilippo, una enfermedad neurodegenerativa para la que todavía no existe ningún tratamiento. Actualmente la familia de Noelia no percibe mucha ayuda por parte de la administración pública, así que mi idea es recaudar fondos para ella y de paso dar visibilidad a esta enfermedad».

Así surgió el reto '1.600 para Noelia': «Que la actividad física y el deporte puedan servir de catalizador para poder movilizar recursos que redunden en una mayor calidad de vida para Noelia es el objetivo principal de este proyecto».

José Ramón tiene previsto iniciar su aventura el 18 de septiembre y finalizar 30 días después: «He elegido esas fechas porque hay más posibilidades de contar con una climatología óptima, ya no hará tanto calor en las horas centrales del día y la todavía anochece tarde». Además, la fecha no es casual, el 18 de septiembre, día en el que se pondrá en marcha José Ramón, Noelia, la inspiradora de este exigente reto, cumplirá 18 años. En total recorrerá 1.600 kms a una media de 53 kilómetros diarios s y pasando por siete provincias españolas antes de cruzar la frontera portuguesa: «cruzaré por territorio de València, Castelló, Teruel, Guadalajara, Segovia, Ávila, Salamanca y finalmente Lisboa».

Cada etapa comenzará a primera hora «para aprovechar al máximo las horas de luz natural». José Ramón contará con la ayuda de su padre que le seguirá en un vehículo de apoyo: «me esperará en algunas intersecciones con carreteras asfaltadas a fin de darme los suministros necesario para avanzar hasta la siguiente jornada».

José Ramón tiene previsto pernoctar cada noche en un pueblo : «por ello, si el ayuntamiento de dicha población o alguna cercana quiere darme un lugar para dormir y ducharme sería idóneo. Cuando esto no sea posible, dormiré en un colchón en el propio vehículo de apoyo».

El objetivo de José Ramón es recaudar un 1 euro por kilómetro recorrido gracias a la colaboración de empresas que aporten 1 euro por cada kilómetro recorrido y también movilizar a la gente para que haga aportaciones solidarias. «toda la recaudación irá destinada a Noelia y su familia».

José Ramón, de 46 años y padre de tres hijas, es un gran aficionado a las carreras de montaña, ha participado en exigentes pruebas de trail running pero nunca a nivel élite: «Mi nivel en este deporte es de simple aficionado, no me dedico profesionalmente, y no tengo un historial en victorias ni en grandes tiempos, pero sí en terminar todas aquellas carreras que he realizado como Transvulcania, Ultra Tor Of the Rocks, Mim Penyagolosa, etc...». afirma el corredor que reside en Bétera, misma localidad que Noelia y su familia.

El aventurero valenciano ha intensificado los últimos meses su preparación física con la ayuda de un entrenador. El desafío físico es máximo: «voy a hacer más de un maratón al día y además por montaña». José Ramón viajará con el equipaje justo: «lo principal es estar bien alimentado e hidratado, he calculado que tendré que consumir alrededor de 7.000 calorías al día para poder aguantar bien las duras jornadas». Aunque su reto lo afronta en solitario, también tendrá momentos de compañía:«Diversas personas me acompañarán corriendo conmigo algunos tramos, he recibido bastantes peticiones».

Durante su travesía de 30 días atravesando toda la Península Ibérica, José Ramón tiene previsto hacer grabaciones que recopilará luego en un documental: «También iré colgando imágenes y reseñas en diferentes redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y Periscope)».