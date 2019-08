José Garay: "Queremos tutelar y guiar al corredor hasta el maratón"

El próximo lunes, 12 de agosto, comienza el plan de 16 semanas de preparación para el Maratón Valencia Trinidad Alfonso que este año, todos los que lo hayan solicitado, recibirán semanalmente por email. José Garay, entrenador dle CA Serrano nos da todas las claves para seguirlo.



El Maratón Valencia Trinidad Alfonso ha revolucionado este año sus planes de entrenamiento con un innovador sistema. Todo aquel corredor inscrito para la prueba que se celebrará el 1 de diciembre, puede solicitar un plan de entrenamiento adecuado a sus objetivos. Cada domingo, a partir de mañana, 11 de agosto, recibirá en su email el planning de la semana siguiente hasta completar las 16 semanas de preparación. Al frente de estos planes se encuentra José Garay, entrenador del CA Serrano con una dilatada experiencia. ¿Cómo surgió la idea de esta nueva metodología?

Llevamos ya varios años dirigiendo los grupos de entrenamiento organizados por Serrano y el Maratón de Valencia. Hasta ahora lo que hacíamos eran sesiones presenciales los sábados por la mañana a la que llevábamos atletas y especialistas en diversas áreas, tratando de asesorar a los corredores de cara a la preparación del maratón. Nos daba pena que toda esa información no pudiese llegar a más gente. Muchos corredores nos pedían tener también acceso a todo ese material. Así surgió este año la posibilidad de que ese asesoramiento, en forma de plan, pueda mandarse por email.

El Maratón de Valencia ya ofrecía en años anteriores en su web planes de entrenamiento. ¿En qué se diferencia este nuevo proyecto?

Existen muchos planes de entrenamiento, cada maratón, en su web, tiene colgado el suyo. Nosotros hemos querido dar un paso más. El Maratón de València se distingue por ser innovador, por ofrecer unos servicios que otras pruebas no dan. Este sistema que ahora ponemos en marcha es una iniciativa totalmente novedosa. La idea no es sólo mandar un plan de entrenamiento sin más. Más que plan, a mí me gusta denominarlo 'guía de entrenamiento', queremos que sea un tutelaje, que el atleta se sienta acompañado. Cada semana el corredor recibirá el plan de los próximos 7 días pero también unos consejos, explicaciones, etc... adaptados al momento de la preparación en la que nos encontremos. Adjuntaremos una serie de vídeos con contenidos de todo tipo: nutrición, psicología del maratón, explicación de la terminología básica del entrenamiento...Todo tipo de contenidos útiles y prácticos que complementan el plan.

¿Se busca así también un mayor compromiso por parte del corredor?

Sí, por eso no hemos hecho un plan abierto a todo el mundo, sólo a demanda, sólo para aquel que realmente quiera recibirlo y seguirlo. Cuando cuelgas un plan en una web no tienes un feedback de cómo ha funcionado, no sabes quién lo está utilizando. De este modo tenemos un feedback con el usuario. No se trata de un entrenamiento personalizado, sería imposible, pero se trata de que el atleta cuando recibe en su email su plan, se sienta acompañado.

¿Estos planes son compatibles con la labor de un entrenador más personal?

Somos totalmente defensores de la figura del entrenador. Lo ideal es contar con un entrenador y un plan personalizado a cada uno. De hecho, nosotros nos centraremos en los corredores que estén entre 3:30 y 4:30. Entendemos que para objetivos más ambiciosos como bajar de 3 horas, ya es necesario contar con un plan más individual, se trata también de corredores con más experiencia.

¿Cuántos corredores han solicitado el plan? ¿Cuántos extranjeros hay?

Tenemos un total de 4.100 inscritos, de ellos 600 son extranjeros. Para ellos se están traduciendo también al inglés los planes. Hay mucha gente de fuera de València interesada. En València estamos muy acostumbramos a las comunidades runners, a los grandes grupos de entrenamiento pero fuera de València no existe esto, mucha gente entrena por libre, sola, y creemos que estos planes les pueden resultar de mucha ayuda.

Del 12 de agosto al 1 de diciembre el plan abarca 16 semanas. ¿Cómo se estructura?

Las16 semanas de periodización estás estructuradas en 5 mesociclos, incluyendo el último periodo que serán las dos semanas previas al maratón, de tapering o descarga. El primer mesociclo se inicia el lunes 12 de agosto y consta de tres semanas.

¿El plan se recibe de golpe o semana a semana?

Al inicio de cada mesociclo enviaremos una explicación detallada de los objetivos y características de ese periodo para saber a lo que te enfrentas en las próximas semanas. Además, cada domingo los corredores recibirán el entrenamiento específico de la semana siguiente. Así, por ejemplo, este domingo recibirán la explicación del primer mesociclo de tres semanas y cuando termine ese periodo, recibirán la explicación del siguiente mesociclo que será de acumulación y durará 4 semanas. Y mientras, cada domingo en su email recibirán la planificación específica y detallada de cada semana. Queremos ir paso a paso, semana a semana.

Muchos de los inscritos al Maratón Valencia Trinidad Alfonso también correrán el Medio Maratón el 27 de octubre. ¿Son compatibles ambas preparaciones?

Así es. En el plan contemplamos 3 competiciones: un 10k en el segundo mesociclo, luego un 15K que será el Gran Fondo de Paterna (13 de octubre) que organiza el CA Serrano (lógicamente la gente de fuera de València puede buscar otro de similares características) y un medio maratón que será el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso. Mucha gente hará las dos pruebas: Medio Maratón y Maratón de Valencia y nos habían trasladado esa inquietud. Son totalmente compatibles los planes y de hecho, el Medio Maratón está integrado estratégicamente dentro de la planificación del Maratón.

Además de estos planes online. ¿También este año se van a organizar los Grupos de Entrenamiento de Serrano?

Sí, los grupos presenciales de entrenamiento arrancarán en septiembre aunque todavía tenemos que concretar fechas. Como siempre habrá una jornada inaugural y la semana siguiente comenzarán los entrenamientos presenciales de los sábados.

¿Cómo se estructura el trabajo cada semana?

La estructura semanal durante las 16 semanas será la misma. Habrá dos días de descanso: lunes y viernes y 5 de entrenamiento: martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. El martes será el día de fortalecimiento. Vamos a hacer un vídeo de ejercicios que se pueden hacer tanto en el gimnasio como en casa, en el parque...Los miércoles será el primer día de entrenamiento de calidad. Empezaremos con cambios de ritmo cortos, luego intervals de 400 y 500m y más adelante, series de 1.000 2.000 m. El jueves será un día de rodaje, el sábado haremos el segundo día de calidad con trabajo de potencia aeróbica y ritmo de maratón y el domingo, la tirada larga.

¿Es posible cambiarse de plan una vez empezado?

Sí. Si hay gente que ve que no ha acertado pidiendo el plan, que le cuesta seguirlo o que por el contrario, ve que puede hacer otro de una marca más exigente, habrá un periodo en el que podrá cambiarse.