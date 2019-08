Miguel Ángel Sancho gana en salto de altura

Los valencianos Miguel Ángel Sancho y Eusebio Cáceres brillan en el Campeonato de Europa por Equipos que se disputa este fin de semana en Bydgoszcz, una localidad situada en el centro de Polonia.

Miguel Ángel Sancho fue el único en la prueba de salto de altura que sobrepasó los 2, 26 metros que le dieron la primera victoria al equipo español y 12 puntos para la clasificación general. Por detrás de Sancho quedaron el británico Chis Baker con un salto de 2,22 y en tercera posición el italiano Stefano Sottile con la misma marca que Baker, pero con un derribo en el salto anterior de 2, 17 metros que lo deja el tercero en la tabla.

Después de la competición Sancho todavía no se creía el primer puesto: «Iba saltando todo limpio y sabía que iba a lograr una buena posición, pero nunca me había planteado llegar al primer puesto». El valenciano venía con muchas ganas al Europeo y ahora que las cosas le están saliendo bien no quiere que se acabe la temporada: «Aún queda mucho en esta temporada tan larga. Tengo ganas de seguir, ojalá dure la temporada hasta noviembre porque están empezando a salir las cosas bien. Aprovecharemos las semanas que nos quedan para intentar subir la marca un poco más».

Unos instantes antes que Sancho, Eusebio Cáceres volaba hasta los 8, 02 metros -con un viento a favor de 3,2 m/s- de distancia para colgarse la plata en la prueba de salto de longitud y conseguir 11 puntos para la comitiva española en Polonia. En primera posición quedó el favorito, el griego Miltiádis Tentóglou, con un salto de 8, 30 m, y el tercero fue el polaco Tomasz Jaszczuk que saltó hasta los 8 metros.

Cáceres hizó tres saltos nulos de los cuatro posibles, por lo que solo le bastó uno para conseguir la segunda posición en el Europeo. Aún con finales por disputar, España va sexta en la clasificación general.