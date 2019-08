"He perdido la motivación de seguir torturándome sobre la bicicleta"

Desmotivado para seguir sacrificándose sobre la bicicleta, el alemán Marcel Kittel (Katusha) ha decidido abandonar el ciclismo a los 31 años, rescindiendo su contrato actual después de unos meses de reflexión.

"El dolor define el deporte, el mundo en el que vives. Perdí toda motivación para seguir torturándome en la bicicleta", resumió Kittel sobre las razones de su retirada.

Con 96 victorias en su palmarés, de ellas 14 en el Tour de Francia, Kittel estudió la posibilidad de buscar nuevas motivaciones en el Jumbo Visma, pero finalmente expresó su decisión en la revista alemana Der Spiegel.

Kittel se convertirá en padre en noviembre y tiene la intención de estudiar en la universidad.

"Como ciclista, viajas 200 días al año y no quiero ver a mi hijo crecer en Skype. Familia, amigos, todo era demasiado corto, además de la fatiga permanente y la rutina ... me he dado cuenta de esta pérdida de calidad de vida cada vez más".

Kittel pasó al Katusha-Alpecin después de dos exitosas temporadas con el QuickStep, pero ganó solo tres carreras. Kittel llegó a manifestar que no sentía confianza en Katusha, "solo presión, presión, presión".