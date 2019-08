Decepción en el regreso de Bruno Hortelano

Bruno Hortelano, plusmarquista español de 400 metros, no quedó contento este domingo con su carrera en el estreno del nuevo estadio de Vallehermoso y, a un mes del Mundial de Doha (Catar), el mal resultado realizado en Madrid dijo que no le afecta a la confianza. Bruno Hortelano debutó esta temporada en Madrid y lo hizo midiéndose a otro español, Oscar Husillos, con el que el pasado año protagonizó una carrera memorable en la pista madrileña de Moratalaz que terminó con los dos mejores tiempos nacionales en la distancia.

En Vallehermoso, Hortelano pagó su inactividad competitiva con el último puesto y un tiempo de 46.32. Tampoco le fue mucho mejor a Husillos, que quedó sexto con 46.17.

"No me ha salido una buena carrera. Me hubiera gustado debutar antes, pero valoro correr en Madrid con este ambiente, que ha sido muy positivo y la gente ha acogido al estadio muy bien. Personalmente no tengo excusa, me hubiera gustado una carrera más como tenia pensado y entrenado, pero no ha salido", dijo Hortelano, en la zona mixta del estadio de Vallehermoso.

El plan deportivo de Hortelano antes del Mundial de Doha (Catar), que se celebrará del 28 de septiembre al 6 de octubre, pasa por "meter alguna carrera más" el próximo mes para "acomodar el cuerpo".

"Me da pena no haber podido correr como quería, pero la segunda carrera será mejor y la tercera aún más. Antes del Mundial supongo que meteré dos carrera más porque sé donde tengo que mejorar y quiero ver los siguientes pasos a dar con mi entrenador", señaló.

Pese al mal resultado en Madrid, esta carrera no afectará al ánimo de Bruno Hortelano, que está muy confiado en su progresión.

"No estoy contento. Por suerte no estoy acostumbrado a tener malas carreras, pero esto no me afecta a la confianza. En cualquier momento haré una carrera de la que estaré satisfecho", concluyó.