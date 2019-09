Ricardo Ten y Maurice Eckhard van a por todas en el Mundial

Llega la última gran cita del año para el ciclismo adaptado: Mundial de Ciclismo Adaptado en Carretera de Emmen (Holanda), que se celebra del 11 de septiembre al domingo 15. Entre los 20 ciclistas españoles convocados por el seleccionador nacional, Luis Félix García Casas no podían faltar los valencianos Ricardo Ten y Maurice Eckhard. Dos veteranos, compañeros del Proyecto FER y del Hyundai Koryo Car, que siguen dando pedaladas hacia los Juegos Paralímpicos de Tokio. Aunque antes de Tokio aún se celebrará el Mundial de 2020 en el mes de mayo, la cita de Holanda de esta semana servirá para calibrar en gran medida las opciones de los españoles en Tokio.

Ricardo Ten, tras conquistar hace unas semanas la Copa del Mundo, llega pletórico a sus terceros Mundiales y dispuesto a seguir engrandeciendo su ya impresionante palmarés ciclista en el que figuran ya tres medallas mundialistas. Para Maurice Echkard serán sus duodécimos mundiales.

Aunque no quiere confiarse, Ricardo Ten aspira a lograr otro doblete como ya hizo en 2018 cuando lograba el bronce en la CRI y la plata en la prueba en línea. En 2017 se había estrenado en un Mundial de Ciclismo con la plata en línea: «Me encuentro en un gran estado de forma. La temporada de ruta, con 6 medallas de 6 posibles en las tres Copas del Mundo, ha sido excelente. Pero en un Mundial hay mucho nivel. Además, no hay que olvidar un detalle. Yo compagino el velódromo y la ruta; por contra, hay ciclistas que están centrados únicamente en la ruta. No obstante, aspiramos al podio en las dos modalidades, por supuesto».

Eckhard por contra, reconoce que afronta este Mundial con sensaciones «agridulces» tras su actuación en la última Copa del Mundo celebrada en Canadá: «Las conclusiones extraídas no fueron todo lo positivas que esperaba. Tampoco es que resultaran desastrosas, pero esperaba algo más. Espero y estoy

convencido de que mis prestaciones serán mejores en Holanda».

Aunque todos les señalan como claro candidato al podio, Ricardo Ten elude el papel de favorito: «En mi categoría, la MC1, hay un grupo de ciclistas de muchísimo nivel. En las Copas del Mundo de este año, sí he detectado que los rivales me vigilaban bastante. Pero no me considero el gran favorito. Está el alemán Michael Teuber, está el canadiense Ross Wilson, está el chino Zhangyu Li€ hay mucha competencia y mucha igualdad».

Eckhard aspira a mejorar la novena posición de la prueba en línea lograda en 2018. Su último podio en un Mundial fue en 2015 cuando se alzó con la plata: «El recorrido de Holanda se ajusta bastante a mis características. Si no logro medalla en la crono, sí me gustaría acabar entre los 6 u 8 primeros». El ciclista valenciano sabe que en Holanda habrá mucho en juego: «Muchas de mis opciones de competir en Tokio 2020 pasan por los resultados que la delegación española obtenga en este Mundial. Para nosotros es una cita clave».

Ten ya mira también a Tokio, donde centra sus esperanzas de medalla sobre todo en el velódromo en la prueba de 3 kms persecución, aunque tampoco descuida la ruta: «La crono de la ruta tienen algunos aspectos similares y son complementarias en la preparación. No descarto luchar por un doblete».