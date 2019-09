Ricardo Ten roza el podio en la CRI del Mundial de Holanda

32 segundos. Este es el estrecho margen que ha separado a Ricardo Ten del podio en la contrarreloj individual MC1 del Campeonato del Mundo de ciclismo paralímpico. En Emmen, Holanda, el longevo y admirable deportista del Proyecto FER ha competido, como siempre, a un altísimo nivel. Ha sido cuarto entre los 22 competidores en su categoría de discapacidad, pero no ha podido reeditar la medalla de bronce alcanzada en esta misma modalidad durante el Mundial del pasado año.

"Sabíamos que era una crono que no se adaptaba a nuestras características y condiciones. Era una prueba para contrarrelojistas mucho más consumados y puros que yo. Aunque siempre te queda la espinita de haber estado a las puertas del podio y de no haber podido revalidar el bronce del Mundial 2018 en Italia, estoy contento. No nos hemos guardado nada. Lo hemos dado todo. Ahora a recuperar y a afrontar con más fuerza, si cabe, la prueba en línea del próximo sábado. Este Campeonato aún no ha terminado", ha señalado Ricardo Ten.

Quien también ha competido hoy ha sido Maurice Eckhard, noveno, de 24 ciclistas, en la crono individual de la categoría MC2. Ambos disputarán el sábado la prueba de fondo en carretera; disciplina en la que Ricardo Ten conquistó la medalla de plata en la edición de la temporada pasada.