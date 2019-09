BIOdías, la promoción 'con causa' de BIOPARC Valencia para salvar a los murciélagos

Los fines de semana de septiembre y todos los días del 5 al 13 de octubre son BIOdías y podemos disfrutar de BIOPARC Valencia con el precio único de 17€+1€. Y si se come en BIOPARC Café , restaurante ubicado en la plaza exterior del parque, el aparcamiento es gratuito. Además, se ofrece la posibilidad de descontar esos 17€ de cualquier modalidad de Pase Anual B! para adquirirlo el mismo de la visita con el incentivo de poder volver a BIOPARC durante todo un año.

Esta promoción pretende unir dos objetivos. Por un lado, ofrecer un precio más económico en la vuelta de vacaciones, un momento ideal para disfrutar de los paisajes salvajes que BIOPARC recrea y de las especies animales que los habitan y, por otro, integrar a la población en la preservación de la naturaleza a través de la Fundación BIOPARC con la aportación de "+1€" de cada visitante. Este año se destinará esta aportación para la protección de la especie más emblemática para los valencianos, el murciélago, y hacer partícipe a la sociedad en acciones para su conservación. Los murciélagos sufren un peligroso declive y riesgo de desaparecer debido a diversos factores como la pérdida de hábitat, el incremento en el uso de pesticidas o los prejuicios derivados de su desconocimiento. Menos del 1% de los murciélagos tienen rabia, sólo 3 de las más de 1.200 especies en todo el mundo son vampiros, no atacan a los humanos y sólo muerden para defenderse. Son nuestros aliados al alimentarse de insectos e incluso actúan como polinizadores y dispersores de semillas. Los murciélagos representan una "voz de alarma" sobre el estado del medio ambiente, ya que su mayor o menor presencia es un indicador de la salud del ecosistema.



BIOPARC Valencia tiene como objetivo concienciar a todos sus visitantes sobre la necesidad de conservar el medio ambiente. Pero igualmente es necesario "pasar a la acción" con una doble vía: comprometerse activamente en proyectos de preservación de las especies más amenazadas y, especialmente, movilizar a la sociedad, "cambiar conductas" para compartir el fin último de proteger la rica biodiversidad de nuestro planeta. El compromiso de BIOPARC con las especies en peligro de extinción no sólo se dirige a los animales de hábitats lejanos, sino que busca una fuerte vinculación con la vida silvestre de nuestro entorno y, además, concienciar y comprometer a la sociedad con el bienestar animal. Ejemplo de ello es la 7ª CAN-RRERA solidaria de BIOPARC cuyas inscripciones se acaban de abrir y que tendrá lugar el domingo 29 de septiembre con motivo del Día Mundial del Animal. Esta original prueba en la que el equipo está compuesto por una persona y su perro. Los beneficios obtenidos se destinarán a través de Fundación BIOPARC a la organización internacional Save the Rhino, y su Rhino Dog Squad, un "escuadrón" de perros especialmente entrenados que ayudan a detectar y perseguir a los cazadores furtivos.