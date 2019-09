Héctor Catalá: «Ganar el Europeo en casa sería increíble"

El 1 de septiembre en Lausana, Suiza, Héctor Catalá se proclamaba campeón del mundo de paratriatlón en la categoría de deficientes visuales. Un éxito que venía acompañado de un doble premio: la clasificación automática para los Juegos Paralímpicos de Tokio. Este fin de semana, en València, aspira a redondear una extraordinaria temporada subiendo a lo más alto del podio en el Campeonato de Europa de Paratriatlón que se celebra mañana sábado en el marco del Valencia Triatlón.

Pese a que todos le señalan como el rival a batir, Héctor quiere seguir «Con los pies en el suelo». Es el vigente campeón del mundo pero sabe que en València tendrá que emplearse a fondo: «Aún no he asimilado que soy campeón del mundo. Creo que lo mejor es no creérmelo mucho. La temporada no ha acabado: queda una cita muy importante que es el Campeonato de Europa en València. Es en casa y por tanto, queremos hacerlo muy bien».

Aunque afirma que llega al Europeo «con hambre de victoria», el valenciano competirá con la tranquilidad de haber cumplido su principal meta: «El objetivo de este año era el Mundial y asegurar la clasificación para Tokio y lo hemos logrado».

Héctor Catalá, que sufre una enfermedad ocular degenerativa que va minando progresivamente su campo de visión, no podía imaginar que unos años después de su debut en triatlón en València, volvería a competir en la capital del Turia esta vez como campeón del mundo: «Es algo increíble, jamás lo hubiera imaginado cuando empecé en el triatlón en 2010, ni siquiera hace dos años. Es fruto del trabajo. He apostado fuerte por este deporte y he recibido la recompensa».

Cuando compitió por primera vez en Valencia Triatlón, Héctor aún no necesitaba guía. La evolución de su enfermedad le obligó a pasarse al paratriatlón: «al principio fue traumático, yo estaba acostumbrado a hacerlo todo solo pero supe reconducir mi vida», afirma el triatleta de Serra que en la actualidad compite junto a su guía, el gallego Gustavo Rodríguez.

Héctor es un ejemplo de que los sueños, con trabajo y constancia, se pueden cumplir: «Yo trabajaba como ingeniero industrial y decidí dejarlo todo y apostar al máximo por el triatlón. Arriesgué y gané». Pese a haber triunfado en el paratriatlón, Héctor se autodefine simplemente como «un chico de Serra que hace triatlón». Para el valenciano, el apoyo de sus paisanos es clave: «soy más de Serra que el castillo. Siempre me he sentido muy respaldado y apoyado en mi pueblo».



Serra se vuelca con Héctor Catalá

La alcaldesa de Serra, Alicia Tusón se muestra «muy orgullosa» de todo lo que está consiguiendo Héctor Catalá, un deportista que siempre ha contado con el respaldo de su localidad: «El Ayuntamiento de Serra ha estado desde el principio al lado de Héctor, desde que decidió apostar por el triatlón cuenta con nuestro respaldo». Para Tusón, Héctor Catalá se ha convertido «en el mejor embajador de Serra. Representa los valores de la cultura del esfuerzo y que con sacrificio se puede lograr muchas cosas». Héctor Catalá se inició en el deporte en Serra: «tenemos un entorno privilegiado para practicar ciclismo, para correr...». Ahora, tras la consecución del título mundial, la alcaldesa espera que Héctor conquiste el Europeo: «Quiero ir a verle y animarle. Le deseamos lo mejor».