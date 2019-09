Ricardo Ten: "Ganar este oro ha sido bestial"

Ricardo Ten volvió a ser uno de los grandes protagonistas de los Mundiales de Ciclismo Adaptado en Ruta celebrados del 11 al 15 de septiembre en Holanda. El valenciano conquistaba la medalla de oro en la prueba en línea de manera espectacular. No sólo vencía a sus rivales de la categoría MC1, sino que lo hacía entrando en meta por delante de los MC2 y MC3 encabezando así, el pelotón. Dos días antes, en la prueba de Contrarreloj individual había rozado el podio finalizando en cuarta posición.

Ten, que el lunes emprendía el viaje de regreso a casa junto al resto de la expedición española, se mostraba muy contento con este nuevo título de campeón del mundo: «fue algo increíble, ganar este oro de esta forma ha sido bestial. La carrera fue muy dura, había mucha gente. Normalmente cuando hay un pelotón tan amplio nos suelen partir, pero esta vez salimos todos juntos. Me mantuve en el grupo de cabeza y en la última vuelta me escapé y ya no me pudieron cazar».

Ricardo Ten pone así el broche de oro a una espectacular temporada en la que ha logrado todo un hito histórico: ganar el mundial en pista y el de ruta en el mismo año. Dos maillots arcoíris de campeón del mundo a los que además sumaba el título de campeón de la Copa del Mundo: «ha sido un gran año, ahora voy a tomarme esta semana de descanso y luego ya, a centrarme totalmente en el velódromo».

Pese al oro logrado en el Mundial de Ruta, Ten se mantiene fiel a su plan inicial: apostar por la prueba de 3 kms persecución como su gran baza en los Juegos de Tokio: «es cierto que he ganado el Mundial de ruta pero esta prueba la descarto totalmente para Tokio. En los Juegos no nos dividen por categorías, hay un único podio para MC1, MC2 y MC3 y por tanto es muy complicado. En pista tengo muchas más opciones de medalla, así que,voy a centrar mi preparación en los 3 kms. También prepararé bien la CRI de la modalidad ruta, prueba en la que puedo hacerlo bien, estar entre los seis primeros, pero mi mente está en el ciclismo en pista de cara a los Juegos».

Con el oro logrado el pasado fin de semana, Ricardo Ten, integrante del Proyecto FER y del equipo Hyundai Koryo Car, suma ya 9 medallas en campeonatos del mundo en su corta pero intensa y fructífera carrera ciclista. Tras ganarlo todo como nadador, después de los Juegos de Río 2016, Ricardo decidía dar un giro a su carrera deportiva y pasarse al ciclismo. Desde entonces, cuenta sus actuaciones por éxitos. En 2017 en su debut en un Mundial de ciclismo lograba la medalla de plata en Suráfrica en la prueba en línea; en 2018 conquistaba el oro en 3 kms y bronce en 1 kilómetro en el Mundial de Pista de Río de Janeiro. Ese mismo año, en el Mundial de Ruta celebrado en Italia lograba el bronce en la CRI. Este año, 2019, Ten lograba 3 medallas en el Mundial de Pista celebrado en Holanda: oro en persecución 3kms, bronce en 1 kilómetro y oro en Scracth. Un palmarés espectacular que redondeaba el pasado sábado también en Holanda con el oro en la prueba en línea. A Ricardo tan sólo le faltó la medalla en la Contrarreloj para firmar otro Mundial de ensueño: «Me quedé a sólo un puesto, pero estoy contento con mi actuación. Era un circuito que no se adaptaba a mis características, tenía 4 rectas muy largas ideales para los grandes especialistas». Aunque es ya toda una estrella del ciclismo adaptado, Ten se muestra humilde: «aún me queda mucho por aprender, estoy lejos de los grandes especialistas en Contrarreloj». El oro en la prueba en línea tiene un doble valor para Ricardo Ten ya que no llegaba al Mundial en las mejores condiciones: «afrontaba este Mundial con incertidumbre. En julio estuve entrenando en altitud en Sierra Nevada y me fue muy bien. En la última prueba de la Copa del Mundo de Canadá tuve muy buenas sensaciones». Sin embargo, todo cambió tras conquistar la Copa del Mundo: «sufrí dos caídas: la última en una concentración en Madrid previa al Mundial y repercutieron en una vieja lesión de espalda. Estaba preocupado, no sabía cómo respondería en competición pero me ha dido bien».

Aunque esta semana Ten aparcará la bicicleta, el valenciano tiene una intensa agenda. Entre otros actos estará en una recepción en Madrid en la embajada de Japón y también en la presentación de la equipaciones del equipo paralímpico español para Tokio de la marca valenciana Luanvi: «La semana que viene empezaré a planificar la temporada, en noviembre tenemos ya citas de la Copa de Europa. También quiero volver a hacer alguna concentración en Sierra Nevada».

Ricardo Ten pondrá el puntofinal a la temporada de ruta para centrarse ya en la pista compitiendo en el II Gran Premio de Valencia, Copa de España de Ciclismo Adaptado. La prueba, que se presenta mañana miércoles en la Conselleria de Cultura, se celebrará el 5 de octubre en el Circuit Ricardo Tormo y está organizada por Unlimited Wheels bajo la dirección de la valenciana Ruth Aguilar.