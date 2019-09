Carolina Marín pasa a semifinales tras remontar un juego en contra

La española Carolina Marín continuó su progresión en el Abierto de China de bádminton y derrotó en cuartos de final a la jugadora china He Bing Jao, séptima favorita, por 11-21, 21-14 y 21-15.

El primer juego se mantuvo parejo hasta el 10-10, cuando la volantista local hizo seis puntos seguidos ante los que Marín no pudo reaccionar. Pero en los dos juegos siguientes la campeona olímpica no se dejó sorprender y ratificó su superioridad sobre He, sobre la que suma cinco victorias en seis enfrentamientos.

Marín está de vuelta a las pistas tras su grave lesión de rodilla que le hizo perderse el último mundial. Su rival en semifinales será la japonesa Sayaka Takahashi, que derrotó este viernes a la sexta preclasificada, la tailandesa Ratchanok Intanon, por 14-21, 21-14 y 22-20.

El Abierto de China, que se disputa en Changzhou y tiene categoría Super 1.000 en el circuito mundial, reparte un millón de dólares en premios