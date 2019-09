Dos mil cicloturistas participan en el Gran Fondo Alberto Contador

La novena edición del la Gran Fondo Alberto Contador ha comenzado a las 8 de la mañana junto al complejo Oliva Nova Beach & Golf Resort. Una suave lluvia ha acompañado en la salida a todo el pelotón encabezado por Alberto Contador, junto con su excompañero Jesús Hernández y los también exciclistas profesionales Pedro Horrillo y Joseba Beloki. Los participantes han recorrido una única distancia de 146 kilómetros con 2.211 metros de desnivel positivo.

Ya en pleno recorrido la lluvia ha cesado y el primer punto cronometrado, Coll de Rates, ha servido para marcar las diferencias entre los primeros ciclistas. Darío Gadeo y Jesús Hernández han comandado desde las primeras rampas del puerto la Gran Fondo Alberto Contador hasta la línea de llegada. La punta de velocidad de Gadeo le ha servido para ser el primero en cruzar la meta en Oliva Nova Beach & Golf Resort con un tiempo de 4:15:40. El exciclista profesional era conocedor del terreno y ha agradecido "que la lluvia nos haya dado una tregua, al principio estaba mojado pero se ha secado y hemos podido disfrutar de un gran recorrido y un muy buen ambiente durante toda la Gran Fondo Alberto Contador", ha dicho. Tan solo dos minutos después ha entrado el tercer clasificado, Adelino Moll.

En cuanto a la categoría femenina, las dos primeras han llegado en el mismo grupo y la primera en cruzar la línea de meta ha sido Gemma Miguez con un tiempo de 5:11:42 por delante de Cristina Barrajón y Marta Romeu.

Con poco más de cinco horas y rodeado de participantes ha llegado Alberto Contador. Satisfecho y contento por "todo el trabajo que se ha hecho para que a pesar de las lluvias se pueda realizar la prueba sin ningún problema. Me lo he pasado genial, he disfrutado una barbaridad con la gente y el recorrido ha quedado precioso", ha declarado el ganador de Giro, Tour y Vuelta.

En los dos altos cronometrados de la jornada, en el Coll de Rates los más rápidos han sido Jesús Hernandez (15:38) y Cristina Parrajon (21:27) y en el Vall d'Ebo el mejor tiempo ha sido para Darío Gadeo (7:38) y Gemma Míguez (7:38). A la llegada todos los participantes han recibido la medalla que les acredita como finishers, y han disfrutado de la pasta party en el complejo Oliva Nova Beach & Golf Resort.

El director de la prueba, Xisco Lliteras, ha valorado de forma muy positiva el evento, "ha sido un éxito, hemos doblado inscripciones en un año y eso significa que a la gente le gusta todo lo que rodea a la Gran Fondo Alberto Contador".