Cáceres: "En la final iré a muerte, a ver qué pasa"

El alicantino Eusebio Cáceres estará este sábado por segunda vez en la final de longitud de unos campeonatos del mundo gracias a un salto de 8,01 metros en la ronda de clasificación, mientras que su compañero Héctor Santos, debutante, se quedó fuera con una marca de 7,69 que hizo dos veces.

Seis años después de quedarse a un solo centímetro de la medalla de bronce en Moscú, Cáceres regresaba a unos Mundiales con el propósito de, al menos, meterse en su segunda final, para lo cual era preciso saltar 8,15 o estar entre los doce mejores en la ronda de clasificación.

Tanto Cáceres como Héctor Santos estaban capacitados para alcanzar ese límite, pues ambos han saltado 8,19 este año.

Cáceres empezó con 7,79 y en la segunda ronda superó por un centímetro la barrera de los 8 metros. Con eso le bastó para estar otra vez en la lucha por las medallas en una final con un favorito claro: el cubano Juan Miguel Echevarría.

Líder mundial del año en longitud con 8,65, Echevarría necesitó un solo salto para meterse en la final de este sábado. La marca de clasificación automática era de 8,15 metros y el cubano voló hasta los 8,40 en su primer intento.

Echevarría aspira a recuperar el título mundial que su compatriota Iván Pedroso (en la actualidad entrenador de las triplistas Yulimar Rojas y Ana Peleteiro, entre otros atletas), conquistó cuatro veces, la última hace 18 años.

La final masculina de longitud se disputará este sábado a las 20.40 horas (19.40 en España), en directo por Teledeporte y Eurosport.

Eusebio Cáceres anticipó que en la final saldrá "a muerte, a ver qué pasa", aunque reconoce que en la técnica se encuentra "un poco perdido".

"Estoy contento y aliviado porque he tenido un susto calentando. Se me ha doblado un poco el pie, pero parece que no tengo nada. He podido hacer 8,01 en un día en que nadie estaba haciendo nada serio, salvo (el cubano Juan Miguel) Echevarría, que está por encima de todo el mundo y no me sorprendería que incluso batiera el récord del mundo", señaló.

"Mañana en la final -añadió-, a hacer un salto que me valga estar en la mejora y seguir adelante. Ahora mismo no tengo la seguridad de hacer saltos controlados. El 8,01 ha estado bien, pero podía haber sido un nulo porque no tengo pillada ni la forma de batir ni la distancia. A nivel técnico estoy bastante perdido", confesó.

Cáceres está buscando "el salto natural" que dice haber perdido, la sensación que tuvo en Moscú 2013, cuando se quedó a un centímetro de la medalla de bronce, y anticipa que en la final irá "a muerte, y a ver qué pasa".

"Por la velocidad a la que entro -explicó- tenía confianza en hacer marcas sobre los 8 metros y me he dejado unos centímetros en la caída, así que tengo bastante margen de mejora. A ver si soy capaz de conseguirlo. Hay que ir volviendo a tener sensaciones y saber poner el pie para que la cadera salga".

Cáceres ha visto a sus rivales, excepto a Echevarría, "bastante flojitos" y admitió: "Ninguno hemos hecho grandes marcas".

Sobre el calor y la humedad, confesó que nota que "el cuerpo se te apaga mucho" y afirmó que en la pista de calentamiento la sensación era de 48 grados, "y eso es una barbaridad". EFE