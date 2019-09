Eusebio Cáceres acaba séptimo en la final de longitud

El saltador de longitud alicantino Eusebio Cáceres regresó con un séptimo puesto y una marca de 8,01 metros a la final de unos campeonatos del mundo, en la que se impuso, contra pronóstico, el jamaicano Tajay Gayle con 8,69. El gran favorito, el cubano Juan Miguel Echevarría, con 8,34 solo pudo ser bronce, pues la plata fue para el renacido estadounidense Jeff Hendersson, actual campeón olímpico, con 8,39.

Seis años después de quedarse a un solo centímetro de la medalla de bronce en Moscú, Cáceres, que había saltado este año 8,19 metros, volvió a sentirse entre los mejores.

Cáceres había prometido salir «a muerte» en una final que «ha empezado muy fuerte, y sabía que iba a ser difícil», añadió luego en Teledeporte. «Soy capaz de hacer 8 metros con regularidad pero ahora mismo no valgo más y cuando lo intento se me escapa por todos lados. Soy finalista, que es bastante, y me he sentido como un niño, a ver si puedo ir a más», añadió.