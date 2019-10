Les Abelles asalta al CAU Valencia en el río y se mantiene líder

No defraudaron CAU Valencia y Les Abelles en el partido de este domingo en el campo del río. Al final victoria abejorra por 26-30, que deja a los pupilos de Socías líderes en solitario a un punto de un Fénix que sin hacer ruido lleva pleno de victorias y confirma el magnífico papel que los aragoneses hicieron la temporada pasada.

Les Abelles salió muy fuerte, enchufado en esa presión que tanto le gusta. Una delantera muy potente que una y otra vez rompía contra una sólida defensa local. No salía el CAU de su zona de campo y así llegó el primer ensayo después de multitud de fases, tantas como golpes de castigo. No falló Edu, que no lo hizo en todo el partido, y con ese ensayo de Davis se ponían los abejorros con un 0-7 en el minuto 17.

Pero el CAU, lejos de amedrentarse abrió líneas y después de una jugada poco afortunada de la delantera visitante conseguía por medio de Sipapate su ensayo, con su transformación 7-7 en el 29. Todo por decidir.

Abelles siguió en su empeño y aprovechando del buen hacer de Edu, apuntaba 3 puntos más de un golpe de castigo en el 38. Final de la primera parte en 7-10, poca renta visitante para el dominio y juego mostrado en esta primera parte.

El CAU salió con la lección aprendida y pese a otros 3 puntos de Edu Sorribes en el 41, conseguiría un ensayo de O'Connell en el 45, transformado. 14-13 y todo por decidir.

El CAU ocupaba ahora el campo, aunque las incursiones de los jugadores visitantes no daban tregua a una defensa más que contundente. Así de nuevo llegaba un nuevo try local, sin acierto a palos. 19-13 en el 51.

De nuevo Les Abelles a los tres minutos, a través de Agustin Elias 'Baby' conseguía un nuevo ensayo y cómo no, transformado por Sorribes. 19-20 y la tensión y la emoción en las gradas.

Golpe transformado por Sorribes en el 73 que puso el 19-23, y a falta de 3 minutos, en una genialidad de Silvetti, ensayo bajo palos para el 19-30.

Pero esto es rugby, y esta claro que de otra división. El CAU consiguió su último ensayo y el punto bonus defensivo por medio de Cabedo y su posterior transformación de Mcilroy que dejó el definitivo 26-30.



La próxima jornada, Les Abelles - La Vila

A la misma hora, el CR La Vila logró una contundente victoria frente al Tatami RC en el campo del pantano de Villajoyosa, terminando con un 87-7 para los locales.

Como si se tratase de la última película de George Miller, Mad Max Fury Road, esta versión de Rugby La Vila ofrece una puesta en escena frenética y desbocada, donde los jonenses mostraron un apetito insaciable por anotar en la línea contraria.

Un total de 13 ensayos (8 de los tres cuartos y 5 del pack de delanteros) fueron recibidos con entusiasmo por la afición blanquiazul, que también reconoció con aplausos el único try del equipo del murciélago, materializado por su capitán Francisco Andrés.

Los alicantinos empiezan a pulir las propuestas ofensivas, sacando balones más rápidos de las formaciones fijas y rucks, y encadenando con efectividad los pases hasta llegar al extremo de la banda, donde los wings aprovecharon sus oportunidades para realizar largas galopadas, demostrando una puesta a punto productiva.

Por su parte, los delanteros jonenses trabajaron con firmeza las melés y mauls, enfocando su empuje hacia el punto de ruptura y produciendo una presión compacta al pack de La Marina Baixa. En cuanto a la touch se notó un añadido extra de concentración y confianza.

Con esta nueva victoria, La Vila escala hasta la cuarta posición de la tabla. La próxima semana hay paréntesis liguero, lo que conduce al siguiente partido que será el fin de semana del 19 y 20 de octubre contra el actual líder, CP Les Abelles, en los Campos Jorge Diego Pantera de Quatre Carreres, todo un clásico del rugby en la Comunitat Valenciana y, seguramente, uno de los duelos entre los dos clubs más intensos y emocionantes de los últimos años.

El RC Valencia ganó su primer partido esta temporada este sábado ante el Babarians Calvià (27-12).