¿Marco Pantani fue asesinado?

Desde aquel fatídico 14 de febrero de 2004 se han escrito libros sobre su fallecimiento, obras de teatro, se han generado mil debates y se ha especulado con todo tipo de teorías, pero lo cierto es que la muerte de Marco Pantani, quince años después, continúa planteando muchas incógnitas.

Y más tras el último testimonio aparecido en 'Le Iene', del canal Italia 1. El programa entrevistó a Fabio Miradossa, el hombre que le vendía la cocaína, y que no dudó en asegurar que "Marco no murió por una sobredosis de cocaína. Marco fue asesinado. Quizás quienes lo mataron no quisieron hacerlo, pero fue así". "No entiendo porque jueces y policia no investigaron a fondo. Dijeron que Marco estaba en medio del delirio por las drogas, pero estoy convencido de que Marco estaba lúcido cuando lo mataron", prosiguió el camello del ciclista.

Pero Miradossa va más allá y ante las pruebas de que Marco Pantani había esnifado la droga por la nariz antes de fallecer, aclaró que "Marco no esnifó la cocaína, era algo que le disgustaba. La fumó y en esa habitación solo hay un rastro de adictos a la cocaína esnifando. Quien creó la situación no estaba bien informado...". Por ello descartó por completo la hipótesis del suicidio aunque reconoció que Pantani "fue débil al refugiarse en las drogas, pero no quiso matarse".