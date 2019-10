Rubén Plaza cuelga la bici este sábado

El alicantino Rubén Plaza colgará la bici definitivamente este sábado en Il Lombardía, su última carrera con el Israel Cycling Academy con el que ha corrido las últimas temporadas.

"Es hora de parar", anuncia en un comunicado en Facebook difundido por su equipo, que destaca sus 27 victorias, incluyendo la etapa del Tour de Francia en Gap y las dos de la Vuelta a España, la última en Cercedilla en 2015 y diez años atrás en la contrarreloj de Alcalá de Henares. Y la Volta a la C. Valenciana de 2008, entre otros éxitos como el campeonato de España. Solo le faltó redondearlo con una etapa en el Giro, que acarició hace nada.

"Mi mayor logro fue ganar una etapa en el Tour de Francia 2015. No hay nada que quería más que darle al equipo la victoria en el Giro. Cuando llegué 2º en la 18ª etapa del Giro el año pasado, estaba tan triste y frustrado. He venido tan cerca y sabía que podría no tener otra oportunidad", explica en su comunicado.

"Físicamente todavía estoy bien, pero me sentí cada vez más asustado de luchar por la posición a las 65 km/h. Quería seguir siendo honesto conmigo mismo", añade el ciclista de 39 años, y 19 temporadas como profesional. "Y ser honesto significa que es hora de irte cuando todavía tienes tu propio respeto".

"He estado haciendo esto durante la mitad de mi vida. Es suficiente. He conseguido todo lo que pude y prefiero parar ahora en una nota positiva, con orgullo y buen sentimiento. Es hora de que yo siga adelante".

"Cuando me uní al equipo ICA, estaba basado en la confianza y dos años después puedo decir: Este fue un gran movimiento. Nunca pude imaginar el viaje que compartí con este equipo. Para ser parte del histórico Giro que comenzó en Jerusalén. Los increíbles momentos de la presentación del equipo frente a todo Israel. Este nuevo país que descubrí, dos grandes tours, es un crecimiento increíble. Lo voy a apreciar para siempre y estoy orgulloso de retirarse como Israel Cycling Academy".

"Lo voy a extrañar todo", concluye. "Estoy a la vez triste y feliz. Triste por dejar a mis compañeros y el ambiente de carreras pero feliz de pasar más tiempo con mi familia. Aún así, quiero quedarme en el ciclismo y dar la vuelta al deporte".