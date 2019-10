Los motivos por los que no es oficial el récord de Kipchoge

El keniano Eliud Kipchoge ya ha entrado en la historia del atletismo por esa marca de 1h59:40 lograda en Viena, sin embargo, el ya 'récordman' mundial de Maratón no verá reconocida como oficial dicho tiempo por muchos motivos más allá de que la carrera estuviera preparada para ello y que contara con infinitud de ayudas externas para romper el muro de las dos horas.



Los motivos por los que el 1h59:40 no es oficial:

1.- No es una carrera oficial ya que ni la IAAF (Federación Mundial de Atletismo), ni su homóloga en Suiza organizaron la misma.

2.- Nadie compite contra Kipchoge para ganar la carrera

3.- El recorrido no está medido de manera oficial

4.- El atleta no ha pasado un control antidopaje

5.- Las zapatillas de Kipchoge no estaban homologadas

6.- Las liebres entraban y salían de la carera exclusivamente para ayudar al corredor

7.- En todo momento contó con un coche que le marcó el recorrido a Kipchoge