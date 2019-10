Una valenciana entre los 33 karatecas 'atrapados' en Chile

El pasado jueves una expedición española compuesta por 33 karatecas cadetes, júnior y sub'21 llegaron a Chile para participar en los Campeonatos del Mundo de la categoría. Entre ellos, una joven deportista del Proyecto FER: Sonia Pereira. Ese mismo día estallaba en el país una gran revuelta social que llevaba al presidente chileno, Sebastián Piñera a decretar el Toque de Queda. Desde entonces, Sonia y el resto de la delegación española, aunque fuera de peligro, permanecen recluidos en el hotel de concentración sin poder salir.

La subida del precio de los billetes de metro fue el detonante de un estallido de manifestaciones y revueltas sociales que han llevado a Chile a vivir una situación de excepción. Disturbios y enfrentamientos saldados con más de una decena de muertos que han sembrado el miedo y la inestabilidad en el país. Y en medio de todo ese caos, se celebra el Campeonato del Mundo de Kárate Júnior, Cadete y sub'21. Una de las representantes españolas en la categoría júnior es la valenciana Sonia Pereira que en declaraciones al Proyecto FER, narra así la difícil situación que les ha tocado vivir: «Dentro de lo que cabe, estamos bien. Un poco asustados, la verdad, pero lo llevamos bastante bien. Felizmente, nuestro hotel se encuentra relativamente lejos del epicentro de los incidentes, en una zona más tranquila», destaca la deportista de Riba-roja del Turia que cumplirá 18 años en diciembre.

Sonia y sus compañeros no podían imaginar lo que iba a suceder cuando, con toda la ilusión de representar a España en un Mundial, aterrizaban en Chile la semana pasada: «Lo más grave se desató nada más llegar nosotros, durante el fin de semana. Lo vimos por televisión y, la verdad, resultó bastante impresionante. Nos impactó. Por fortuna, parece que la tensión se va suavizando». De hecho, el Mundial comenzaba a disputarse ayer y salvo cambios de última hora, Sonia competirá mañana viernes, 25 de octubre. La deportista valenciana tiene la suerte de estar acompañada por su padre, José Luis, que llegaba a Chile el pasado lunes: «Su hotel está cerca del mío. Nos vemos todos los días. Es un gran apoyo».

El Toque de Queda impuesto por el presidente chileno supone que no se pueda circular con normalidad por las calles de Santiago, sobre todo en horario nocturno. Para evitar problemas y verse inmersos en los disturbios la delegación española prácticamente permanece enclaustrada en el hotel de concentración donde han tenido que improvisar escenarios de lo más dispares para poder seguir entrenando y preparar la competición: «Nos preparamos en lugares rarísimos. Casi todos nuestros entrenamientos son dentro del hotel. En algún salón, en las habitaciones, en las terrazas y hasta en el párking».

El Toque de Queda afecta a la rutina diaria en el hotel ya que desde las 19:00 horas hasta las 6:00 de la mañana, no se puede circular por las calles: «No cenamos en el restaurante del hotel, sino en nuestras habitaciones, porque los trabajadores se van a sus casas antes de las 7 de la tarde. Y muchas veces, cenamos lo que nos compran los responsables de la Federación». Sonia Pereira espera que toda la tensión vivida estos días no afecte a su rendimiento en una competición muy importante para ella. No en vano, en el Campeonato del Mundo cerrará su etapa como júnior, categoría de la que desea despedirse a lo grande. «Desde luego, todo lo que estoy viviendo esta semana nunca lo olvidaré. Pero espero que Chile quede siempre en mi memoria por un éxito deportivo y no por haber asistido a una histórica revuelta social».

Tras el oro logrado en septiembre en la prueba de la Liga Mundial júnior celebrada en Monterrey, Sonia busca la consagración en el Mundial de Chile.