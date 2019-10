«Sería una traición a València no intentar batir un nuevo récord"

El presidente de la SD Correcaminos, Paco Borao, entregó este viernes los dorsales a los atletas élite que el domingo tratarán de 'volar' en las calles de València.

En un acto celebrado en el Hotel AC Valencia se daba cita gran parte de los atletas que mañana serán protagonistas de la 29ª edición del Medio Maratón de València. Paco Borao se mostró ambicioso: «Sería una traición a la ciudad de València no intentar de nuevo batir un récord. El atletismo vive de récords».

Marc Roig, fisioterapeuta de Eliud Kipchoge, el primer hombre en bajar de dos horas en la distancia de un maratón, afirmó que hasido fácil seleccionar a los atletas élite: «En atletismo existen los ránkings y en eso nos hemos fijado. Es muy fácil convencerles a ellos y a sus representantes porque saben que en València pueden lograr grandes marcas personales, nacionales, mundiales».

Yumil Kejelcha es uno de los favoritos: «Estoy encantado de estar aquí y hacerlo muy bien». Sifan Hassan, mejor atleta del momento en milla, 1500, 5000, 10.000 y medio maratón va a por el récord del mundo aunque con incertidumbre tras su doblete en el Mundial de Doha: «vengo con ilusión pero no sé muy bien cómo me voy a encontrar. Me gustaría haber llegado en el nivel al que estaba en verano».

Gudeta, campeona del mundo de medio maratón en Valencia en 2018 y récord del mundo en carreras sólo para mujeres, regresa a València con un objetivo: «batir mi propio récord».

José Antonio Redolat, seleccionador élite nacional asegura que las expectativas son muy altas: «en hombres están los mejores y en mujeres tenemos a atletas de grandísimo nivel como Marta Esteban y Teresa Urbina. Thiras Gebre al final no podrá estar».

La valenciana Marta Esteban, que reapareció en el Gran Fondo de Paterna, llega con ganas de «ir a tope y salir a por marca. Correr en casa es increíble. Y luego, a por el maratón y a por la clasificación olímpica».



Abadía, baja en el maratón

Toni Abadía (1:01:15) no podrá estar el 1 de diciembre en el Maratón por una lesión en los tibiales pero sí estará mañana en la Media: «Tengo muy buenas sensaciones, quiero ser el primer español en bajar de la hora y un minuto. Es mi segunda media y aplazo mi debut en maratón a València 2020. Me siento nedio valenciano», dijo.

