Gran nivel de los atletas adaptados en el Medio Maratón de València

El Medio Maratón València Trinidad Alfonso EDP volvió a demostrar su apuesta por la integración contando también con cuatro categorías destinadas a corredores con discapacidad. La Obra Social La Caixa apoyó de nuevo la presencia de corredores con diversidad funcional, sensorial e intelectual partrocinando las categorías adaptadas.

En discapacidad funcional completaron los 21,097 kilómetros un total de quince corredores que demostraron su gran nivel. El más rápido fue Emilio Martí, del club The Kenyan Urban Way que finalizó con un espectacular tiempo de 1:14:55. En segunda posición finalizaba Roberto Arevalillo, del runners Ciutat de València con 1:24:26 y en tercera posición José David Campos, del Titanes de Chinchón, con 1:36:56. En la prueba no faltó otro de los fijos de la carrera, el atleta del CD Never Stop Run, Alberto Sendín, que finalizaba en 1:47:38: «Es mi séptima Media .Estoy muy contento pese a que no pude subir al podio porque había gente d mucho nivel, afirma el valenciano que acabó octavo».

En la categoría de discapacidad sensorial la prueba contó de nuevo con un representante del programa Comparte Tu Energía puesto en marcha por EDP que pone en contacto a corredores ciegos con corredores que se prestan a hacer de guías: José Benito corredor invidente participaba junto a Florencio Pérez como guía completando la prueba en un tiempo de 1:28:27. Mientras, Juan Antonio Menor, atleta ciego total del CA Orero Pastor, junto a su guía, Fernando Espín ocupaba la tercera posición con un excelente registro de 1:37:00 por detrás de su hermano Bernando, segundo con 1:31:32: «Me salió mejor de lo esperado, pensaba hacer en torno a 1:42, así que muy contento», afirma Juan Antonio Menor para quien su principal objetivo ahora es «El Maratón de València. La Media era un paso más en mi preparación». Antes del Maratón que se celebra el 1 de diciembre, Juan Antonio participará el 10 de noviembre en el 30K de Sagunto y el 17 afrontará la Copa de España de Carreras de Montaña para ciegos. Por último, dos atletas con discapacidad intelectual participaron en la prueba: David Coloma, de Correcaminos (1:23:59) y José Catalá, de El Xio (1:25:15).



Los integrantes de Fuvane (Fundación de la Comunitat Valenciana para la Neurorehabilitación), entidad solidaria de esta edición también estuvieron presentes cerrando la carrera, y tampoco faltó un año más una nutrida representación del CA Avapace Corre.