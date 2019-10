La 10K Valencia Ibercaja abre inscripción a sus grupos de entrenamiento

El 10K Valencia Ibercaja, que estrenará Etiqueta de Oro la próxima edición, vuelve a poner en marcha los grupos de entrenamiento para preparar la carrera del 12 de enero de 2020. Desde hoy mismo en www.10kvalencia.com, los inscritos a la prueba pueden apuntarse de forma gratuita a los grupos oficiales, patrocinados por New Balance y CocaCola, Marca Deportiva Oficial y Proveedor Oficial del 10K Valencia Ibercaja, respectivamente.

Como cada año, las atletas Raquel Landín y Marta Fernández de Castro volverán a liderar los Grupos de Entrenamiento de la nueva edición del 10K Valencia Ibercaja. Además de ser licenciadas en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y dirigir sus propios clubes, ambas tienen el título nacional de entrenadoras de atletismo, otorgado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Los grupos serán de dos niveles, de Iniciación y de Rendimiento, según la experiencia y aspiraciones de cada corredor o corredora. Las cinco sesiones, que arrancan el 7 de diciembre, tendrán lugar todos los sábados días 7, 14, 21 y 28 de diciembre, y 4 de enero. El 'Grupo de Rendimiento'estará capitaneado por Marta Fernández de Castro, atleta y entrenadora del Team 3FDC, y se celebrarán a partir de las 8:30h en la entrada de las Pistas de Atletismo del l'Estadi del Túria.

Por su parte, las sesiones del 'Grupo de Iniciación', dirigido por la atleta Raquel Landín, entrenadora del equipo The Kenyan Urban Way, se desarrollarán a partir de las 9:00h, en el antiguo cauce del río Turia bajo la pasarela amarilla a la altura de Carrefour Campanar.



Inscripciones gratuitas y solidarias

Todos los interesados en formar parte de los Grupos de Entrenamiento de Rendimiento e Iniciación podrán inscribirse a partir de este miércoles 30 de octubre en www.10kvalencia.com. Las inscripciones serán gratuitas, siempre y cuando estés inscrito al 10K Valencia Ibercaja 2020, aunque se podrá hacer una donación de 3€ a la Fundación Pedro Cavadas, entidad solidaria de esta edición.

Las plazas de inscripción estarán limitadas a 150 personas por grupo. Los inscritos recibirán una camiseta exclusiva conmemorativa de New Balance como obsequio y podrán beneficiarse de un plan de entrenamiento semanal para preparar la carrera. No obstante, todo aquel participante en la prueba que no se haya inscrito en los Grupos pero quiera acudir, podrá hacerlo libremente.



Grupos para el 10Kids

Además, este año también habrá grupos de entrenamiento dedicados a los más pequeños. Los sábados, en paralelo a los Grupos de Iniciación y Rendimiento, tendrán lugar, en el mismo lugar y a la misma hora, los grupos dirigidos a niños de entre 9 y 16 años para que puedan prepararse de cara al 10Kids del 12 de enero.