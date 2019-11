Sebastián Mora logra la plata en la Copa del Mundo de Minsk

Sebastián Mora continúa demostrando que está en un gran estado de forma y este viernes, en la disputa de la primera prueba de la Copa del Mundo que se disputa hasta el próximo domingo en Minsk (Bielorrusia), se ha subido de nuevo al podio para alzarse con la medalla de plata.

El castellonense disputó una gran competición en apretada lucha durante toda la prueba con el británico Mark Stewart, que a la postre sería quien conquistaría el oro. Ambos consiguieron ganar tres vueltas al grueso del pelotón y terminaron luchando por lo más alto del podio en los sprints intermedios, y el final en el que acabó por delante el inglés.

Las Copas del Mundo son las pruebas internacionales más importantes tras el Mundial y los Europeos, y son las que otorgan puntos y clasificaciones para el ranking olímpico y mundial.

La prueba de puntuación no forma parte por si sola del programa olímpico, si lo hace dentro del ómnium junto a 3 pruebas más, pero se trata de una de las pruebas más importantes dentro de la pista. Mora ya consiguió alzarse con la plata en los últimos mundiales de la disciplina celebrados en Pruszkow, y esta nueva medalla no viene sino a consolidar el gran estado de forma tanto física como mental en la que se encuentra, después de que su equipo de ruta durante el presente año Seguros RGA Caja Rural, anunciara su no renovación para la siguiente temporada.