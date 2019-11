La ONCE dedica el cupón del 1 de diciembre al Maratón de València

La ONCE dedicará el cupón del domingo 1 de diciembre al Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP que ese mismo día celebrará su 39ª edición. Un total de 5 millones y medio de cupones se distribuirán por toda España luciendo la imagen del maratón valenciano con su espectacular llegada a la Ciudad de las Ciencias y las Artes. El presidente de la SD Correcaminos, Paco Borao; la directora de la Fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor y la subdelegada de la ONCE en la Comunitat Valenciana, Belén Boronat han presentado el Cupón en la recientemente nombrada Plaça de la Marató, junto al Puente Monteolivete donde el próximo 1 de diciembre tomarán la salida 25.000 corredores en el maratón y 7.500 en el 10k paralelo. "Es un cupón que se podrá comprar en todo el territorio español, de hecho en la Comunitat Valenciana ya está a disposición del público. Repartirá un premio de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes. Estamos encantados de colaborar con la Fundación Trinidad Alfonso y EDP. hemos conectado nuestras energías paera que apostear por el deporte inclusvio. Vamos a tener participantes con discapacidad intelecytual, sensorial y funcioanla, personas en sillas de ruedas, que van a partirciipar tanto en el 10K como en el Maratón", destacó Belén Boronat.

La directora de la Fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor se mostró "orgullosa" de que la ONCE " a través de su cupón vuelva a exportar la imagen del Maratón de València por toda España, haciéndonos visibles en todo el territorio nacional". Tejedor resaltó la buena sintonía entre la prueba y la ONCE: "Hemos colaborado también estrechamente con la ONCE en la organización de las categorías de discapacidad. Hay que recordar que EDP el otro patrocinador principal del maratón junto a la fundación Trinidad Alfonso está tamibén muy implicado en la integración de los deportistas con dicapcacidad".

En este sentido el Martatón y el 10K Valencia Trinidad Alfonso contarán con una amplia representación de corredores con discapacidad gracias al apoyo de la Obra Social La Caixa y de FESA, Federació d'Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana. En la prueba participarán varios corredores ciegos acompañados por sus guías como es el caso del valenciano Juan Antonio Menor y su guía Fernando Espín. También habrá representantes del programa Comparte Tu Energía de EDP que pone en contacto a corredores ciegos o deficientes visuales con personas videntes que ejercen de guías. En total, se han inscrito 16¡6 coredores con discapacidad en el 10K y 50 en el Maratón a los que hay que sumar 12 guías.