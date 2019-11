Lleva Inglaterra a casa con Number 16

La academia de inglés Number 16, "el único" centro en que aprender este idioma con la máxima garantía de calidad y eficacia, ofrece las mejores prestaciones con motivo del Black Friday, porque hay ofertas que duran más de un día.



Así, la Black Week del centro se prolonga desde el 25 de noviembre hasta el próximo día 30 brindando a sus nuevos alumnos y alumnas la oportunidad de aprender inglés sin excusas gracias a inmejorables descuentos en sus cursos, como un tercer mes de matrícula gratuita.



La propuesta de Number 16 permite a los futuros políglotas aprender el idioma británico a través de cursos grupales durante los meses de diciembre, enero y febrero en cualquiera de sus múltiples centros distribuidos en las provincias de València, Zaragoza y Madrid.





Number 16 cuenta con novedosas instalaciones para aprender inglés de forma interactiva

Atrás quedan los pretextos como "no tengo tiempo" o "soy incapaz de cuadrar horarios", ya que la academia permite realizar sual adaptarse a las necesidades de cada persona.

Además, antes de iniciar el increíble proceso de descubrir y perfeccionar una lengua, en Number 16 realiza pruebas gratuitas de nivel para iniciar el nuevo curso en función de los conocimientos previos de cada persona.

Quiero aprender inglés, ¿por dónde empiezo?

El inglés es la lengua materna de más de 360 millones de personas y el segundo idioma de 500 millones más en todo el mundo. Considerada como lengua oficial, su vocabulario es hilo conductor y referente en ámbitos como la economía, el turismo o las relaciones internacionales.

Así, poseer destreza en este idioma e incorporarlo a la rutina diaria ofrece a sus hablantes un sinfín de ventajas. Desde el punto de vista laboral hasta el personal, el conocimiento y uso del inglés traza un horizonte de posibilidades en el que no existen las barreras.

Hacer del inglés un segundo idioma no solo mejora la probabilidad de encontrar empleo en un mercado laboral cada vez más exigente condicionado por la internacionalización y globalización industrial, sino que abre la puerta a una mejora de la educación desde una vertiente cualitativa, como acceder a documentación y material teórico extranjero o ampliar la oferta de centros en los que desarrollar la formación. Además, este idioma sirve de nexo para conectar culturas a través de viajes a diferentes países en los que desenvolverse sin limitaciones. Todo un proceso de aprendizaje capaz de mejorar la autoestima al fijar objetivos y verlos realizados satisfactoriamente.

Más de 500 millones de personas estudian inglés en todo el mundo.

Y es que, como afirmó el profesor Robert Yareham, autor del libro "English Actually", " el mejor momento para aprender inglés es el día uno ". Por ello, plantear un modelo de estudio adecuado resulta fundamental para garantizar el éxito en la adquisición y adopción del idioma. Así, se deben tener en cuenta factores que van desde que las clases sean impartidas por profesorado nativo hasta requerir que los maestros tengan la titulación homologada pertinente o si las lecciones se realizarán de forma presencial o vía online.

Por otra parte, también es importante discernir si es más conveniente iniciar una formación de manera individual o grupal o si, por ejemplo, es más conveniente que esta sea intensiva o extensiva en función de los objetivos y necesidades de cada alumno. Una vez elegido el modelo más óptimo para cada persona, no hay que olvidar que este debe ser flexible en cuanto a los horarios para poder compatibilizarlo con otras actividades u obligaciones diarias.



Método propio con profesores nativos

Con una década de experiencia enseñando el idioma más estudiado del mundo, la academia Number 16 se caracteriza por emplear un método de calidad que garantiza la excelencia del aprendizaje. Así, desde el centro defienden que su objetivo es que las personas "consigan pensar en inglés para poder hablarlo con seguridad y fluidez".

Para ello, su apuesta es firme: el alumnado tiene que vivir una inmersión total en el idioma. De este modo, sus clases son 100 % en inglés y están impartidas por profesores nativos de hasta nueves nacionalidades distintas. Y es que, su estudio sobre las carencias y dificultades de los métodos tradicionales de enseñanza les llevaron a establecer como mantra que "primero la práctica, después la teoría".

En su academia se fomenta la producción oral del alumnado con el propósito de que "aprendan a expresarse con corrección y sin necesidad de recurrir a su lengua materna" a través de 16 niveles de conversación. A través de la repetición y la introducción progresiva de vocabulario y estructura gramaticales, los alumnos y alumnas no solo aprenden a escribir con corrección, sino que mejoran su pronunciación.

Así, el primer paso para el centro es escuchar y hablar. El segundo, repasar y asimilar y, como no hay dos sin tres, el tercero es leer y escribir.

Un completo viaje lingüístico que se pone al alcance de particulares y empresas , grandes y también pequeños. Para los niños y niñas la academia ofrece una formación basada en la diversión , por lo que en su oferta didáctica no faltan los campamentos urbanos, las comidas en inglés, los cursos regulares e, incluso, un Club de Exploradores.



Number 16 València

Con tres academias ubicadas en Madrid y dos en Zaragoza, el siguiente destino de la geografía española en que se instala Number 16 es València, que cuenta con un centro en la céntrica calle La Paz .





Academia Number 16 ubicada en calle La Paz, València.

La academia abrió sus puerta en el Cap i Casal en septiembre de 2018. Desde ese momento, los valencianos han podido aprender inglés a través de diferentes vías como clases grupales, aulas one to one, speaker corners para actividades o espacios específicos de enseñanza, entre otras alternativas.