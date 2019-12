Felipe Orts se corona en 'La Catedral'

Suma y sigue. Felipe Orts logró ayer la victoria en el 43 Ciclocross Internacional de Igorre, decimotercera prueba del calendario de la Federación Vasca de la especialidad y carrera internacional de categoría C2 para la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Un triunfo que se suma a los otros cinco de categoría internacional que ha logrado esta temporada, pero que le dejó un especial sabor de boca por tratarse de la prueba de Igorre, la Catedral del ciclocross que tantas y tantas veces se le había resistido, como explicó en declaraciones a SUPER. «Llevo seis victorias internacionales esta temporada. Las dos primeras (Elorrio) quizá fueron las más importantes por ser en categoría C1, pero las tres consecutivas en Catalunya también tuvieron mucho valor y esta de Igorre por ser la más mítica, donde se ha disputado la Copa del mundo, es un poco como La Catedral y me ha costado mucho ganar aquí, por eso es especial».

Y todo en un fin de semana que no empezó del todo bien, al acabar cuarto el sábado por un problema mecánico. «El sábado no me fue muy bien por el problema mecánico que tuve con la cadena, pero este domingo he acabado muy contento porque después de muchos años, he conseguido ganar en Igorre y además en un barrizal».

Casi sin tiempo de disfrutar de la victoria, el de Villajoyosa regresaba ayer a casa para empezar a preparar sus próximas dos citas en Xàtiva y València, después de un año sin correr en esta última por la suspensión de la prueba en 2018. «Llevo ya 23 carreras y me quedan 19, la próxima semana compito en casa, con una prueba en Xàtiva y otra en València, pero después me voy a Bélgica 15 días, participo en dos pruebas de la Copa del Mundo, me voy a Suiza, correré el Campeonato de España. Al final serán 42 carreras en seis meses esta temporada. Espero que el circuito de València sea al menos tan bueno como el que había, correr en casa siempre es especial, es una prueba del máximo nivel y me alegra que vuelva al calendario».

Para esta cita, de la que es el último campeón, espera «que salga buen tiempo para poder seguir la preparación. Y a ver si el próximo año puedo seguir en la misma línea, estar arriba en el panorama nacional e internacional y cerca de los mejores del mundo de ciclocross».

De momento este año tiene ya una buena lista de éxitos, de entre los que destaca dos al margen del de ayer. «La victoria de Elorrio fue quizá la más importante de la temporada por el nivel de la misma y porque fue muy peleada, pero el podio de Holanda (en la Kiremko Nacht Van Woerden) también fue muy importante porque parecía impensable lograrlo».