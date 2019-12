Dani Barez conquista América

Vuelve a resonar el nombre de Daniel Barez en los eventos internacionales de MMA –artes marciales mixtas–. El luchador valenciano fue uno de los protagonistas de la velada que la franquicia deportiva estadounidense 'Combate Américas' celebró el pasado sábado 7 de diciembre –la madrugada del domingo 8 en España– en Hidalgo (Texas, EE. UU.). Barez se enfrentó al brasileño Joao Camilo en la categoría de peso mosca (-57 kg). El de Burjassot conquistó las Américas al llevarse la batalla a los puntos por decisión dividida (30-27, 29-28 y 28-29). «Estoy muy contento, la pelea no fue como yo tenía planificado pero el resultado fue brutal. No puedo pedir más», expresó el combatiente valenciano a SUPER.



Barez formó parte de la cartelera estelar junto a nombres ilustres en el mundo de la lucha como Tito Ortiz –ex UFC– y Alberto El Patrón – Alberto Del Rio en la WWE–. «Era el mejor escenario para volver a competir», explicó. Con esta última, Dani sumó su segunda victoria en 'Combate Américas' y su sexto triunfo seguido fuera de los límites nacionales. No obstante, aún tiene dos peleas más con la empresa que fomenta a luchadores latinoamericanos.





¡Debut, victoria y KO de Dani Bárez en Combate Américas!



El español tardó menos de tres minutos en mandar a dormir a Iván Hernández.



¡Grande! pic.twitter.com/YipVWUgY1Y — Mundo MMA (@esmundomma) 13 de abril de 2019

«Creo que si no es la próxima, en la siguiente podré luchar por el título de 'Combate Américas'», dijo el valenciano que además de dicho cinturón aspira a pelear por la. Se trata de un torneo que reune a ocho aspirantes en un formato eliminatorio. El ganador debe superar tres rondas y. Este año se celebra el 20 de diciembre eny España estará representada por el tarraconenseCon cerca de, la pelea de Barez era un combate previo al duelo entre Ortiz y El Patrón, pero no defraudó. En los tres asaltos que duró el combate,fue de menos a más. En el primer round, el de l'Horta Nord sufrió psicológicamente ya que Camilo buscó tumbarlo desde un primer momento. «Yo quería un combate en pie pero me derribó en el primer asalto y estuve todo el rato debajo de él. Sabía que ese round lo tenía perdido y que tendría que remontar», confesó el deCon los músculos cargados por el esfuerzo defensivo, Dani supo que, por lo que trató de resolverlo en un segundo asalto. El poderío de Barez se demostró con sus golpes, tanto que el brasileño trató de volver al suelo, aunque no tuvo la fortuna deseada ya que Dani lo machacó a base de codazos.Toda una lección de combate de un luchador que continúa creciendo en el mundo de las artes marciales mixtas con su equipo, liderado pory con base en. «Me gustaría vivir de esto, centrarme solo en entrenar y descansar», se sinceró Dani Barez. Sin embargo, necesita de un patrocinador que apueste por el deporte de contacto.En su debut en 'Combate Américas', Barez venció con un nocaut al brasileño. Antes, ganó al filipinoen el. Ambas peleas, en 2019, fueron precedidas de un 2018 en blanco. «Tenía los títulos de europeo – y esperaba combates que no se cerraron, al final la empresa cerró», apostilló. Entretanto compitió en boxeo e hizo de sparring.A sus 31 años –cumplidos este martes–, Dani está tramitando el visado deportista para su siguiente evento en EE.UU., aunque reconoce que aún no tiene fecha. Asimismo, Barez cree que «no veo porque no podría enfrentarme» a luchadores de la tallacomo. Mientras tanto transmitió que, «tendréis que estar atentos a un gran 2020».