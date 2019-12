«No tengo ni palabras, si me pongo a pensarlo voy a llorar de nuevo», así reaccionó la portera valenciana Silvia Navarro tras proclamarse finalista del Campeonato del Mundo disputado en Japón. «El equipo ha luchado y tenemos esta recompensa. Jugar una final y asegurarnos una medalla», comentó la guardameta del Rocasa Gran Canaria ACE a 'Playmaker' después imponerse a Noruega en las semifinales del torneo.





?? #Guerreras | ¡Vosotros habéis elegido a la Mejor Jugadora del Partido, @SilviNavarro16! ??



? 75% de efectividad desde 9 metros

? 50% de efectividad en los 7 metros



? Los números del partido, aquí ?? https://t.co/Fh0TX748YM pic.twitter.com/6KubiiupAd — RFEBalonmano (@RFEBalonmano) December 13, 2019

Asimismo, la de València no quiso olvidar a la capitana de las Guerreras que causó baja del Mundial a once días de su inicio. «que a pesar de no estar aquí, es una más de nosotras y este triunfo va para ella», recalcó la cancerbera española.Además, en la cuenta de twitter de la–RFEBM– fue elegida en una encuesta como la mejor del partido por los aficionados.Por su parte, la otra valenciana entre las Guerreras,se pronunció en sus redes sociales. «Lo que estamos viviendo es increíble, hemos hecho historia. Vamos a jugar la final del Campeonato del Mundo. Gracias chicas, sois jodidamente buenas», expresó la lateral izquierdo deNo sería la única reacción procedente de la Guerreras. «, el año pasado perdimos de uno en los últimos segundos. España nunca se deja nada y en esta final va a ser exactamente lo mismo. Estamos emocionadas y agradecidas a todo el mundo que nos está siguiendo y confiando en todas nosotras», manifestóen unas declaraciones facilitadas por la RFEBM.Por su parte,del duelo de semifinales,recordó que «sabíamos que este era un partido duro y difícil y teníamos». En este sentido, la canaria explicó que «desde el primer tiempo conseguimos tapar ese punto fuerte y eso es lo que nos hizo llevarlos esta victoria, además de estar unidas en todo momento y sobre todo disfrutar de esta semifinal. Estoy superorgullosa de este equipo».El técnico de las Guerreras,, comunicó que se encontraba «en una nube. Ahora hay que relajarse y soñar con ser campeonas del mundo. Será difícil, es otra guerra». Respecto a las semifinales, el dedijo que «estamos felices. Hay que felicitar al equipo, que fue respetuoso con todo lo que se le mandaba . No nos hemos salido del guion. Han creído muy fuerte para meterse en la final ».