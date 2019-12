"Es injusto, un penalti así en el último segundo es un regalo para el rival"

Las Guerreras perdieron la final del Mundial de Japón de la manera más cruel, tras un ataque y posesión –mal gestionados– para colgarse el oro, y un posterior penalti en contra por una cuestionada decisión arbitral en el que Holanda no perdonó.



De la posible prórroga a la desolación más absoluta, aunque con un subcampeonato que, como dijo Carlos Viver, seleccionador español, se valorará con los años, pues supone la quinta medalla de las Guerreras desde 2008 en una gran competición internacional. Una plata que mejora el bronce mundialista de 2011.



España, que llegó a ir por delante al inicio, y que supo remontar al final, perdió 29-30 ante Holanda después de que Lois Abbingh sellara desde los siete metros la victoria a falta de seis segundos.



Wester acababa de detener el último lanzamiento precipitado de Shandy Barbosa –incluida en el 7 del Mundial–, y tras su saque, las colegiadas, las gemelas francesas Bonaventura, mostraron la cartulina roja a Ainhoa Hernández por interpretar que dificultó el saque de la guardameta con sus brazos dentro del área.



Ante las protestas del técnico galo de Holanda, estas interpretaron el artículo 12.2 del reglamento internacional que «no permite tocar el balón hasta que se rebase completamente la línea del área de portería», y la regla 8.10.c, que penaliza «con su descalificación y lanzamiento de 7 metros al que impida o retrase el saque en los últimos 30 segundos de partido».



Sin videoarbitraje en un Mundial

Plata agridulce de las Guerreras

El artículo 12.2 del reglamento internacional y la regla 8.10.c llevaron a la expulsión de Ainhoa Hernández y los 7 metros que condenaron a España. Pero sin el videoarbitraje al que renunció lapara esta cita, y que sí se utiliza en competiciones europeas, no se aprecia si la de Barakaldo toca el balón dentro del área.España añade esta plata a las de los Europeos de 2008 y 2014 y a los bronces del Mundial de Brasil 2011 y de los2012. Las valencianas Silvia Navarro Lara González criticaron la decisión ante las cámaras de RTVE.

"Estamos contentas porque nos llevamos una medalla de plata, pero con una sensación agridulce por el final del partido, un poco complicado por una decisión de las colegiadas que nos hacen ser plata", se lamentó la guardameta valenciana del Rocasa Gran Canaria, campeón de Liga.

Dos últimos billetes a Tokio 2020 en el Preolímpico de marzo

Grupos del Preolímpico:

"Nos vamos con al sabor de boca, ha sido un poco injusto", declaró por su parte Lara González, "Ainhoa no estaba dentro del área y un penalti así en el último segundo es un regalo muy grande para el rival". "Pero vamos a aprender de esto y a apreciar esta medalla con el tiempo".En este sentido fueron las manifestaciones del seleccionadortras el partido. "Es muy duro tener que administrar una situación así, donde tienes la posibilidad de ganar y pierdes de esa manera, pero hay que felicitar a las jugadoras porque creo que se han vaciado", dijo también ante los micrófonos de RTVE.Posteriormente, en declaraciones facilitadas por la, agregó: "Estamos satisfechos con el campeonato. Es muy duro perder una final de un Campeonato del Mundo... Y digo perderla, porque sí que es verdad que ha habido un momento en que hemos tenido una opción. Después de trabajar muchísimo y muy duro durante todo el partido, hemos tenido una bola para ganar un Campeonato del Mundo, algo que a lo mejor no habíamos soñado antes de empezar el campeonato y que a base trabajo hemos conseguido llegar a tener"."Hay que poner los pies en el suelo, saber quiénes somos y apoyar a este grupo y sobre todo darles tiempo para volver otra vez a competir a este nivel. Esta medalla de plata puede tener ese sabor agridulce, pero no creo que nos vaya a durar mucho. La valoraremos en el futuro como una medalla fantástica. Hemos vuelto al medallero de los grandes campeonatos y justo en el momento adecuado, cuando nos estábamos jugando las plazas de ir a las Olimpiadas", añadió el seleccionador.Carlos Viver considera que este equipo tiene futuro, a pesar de la veteranía de jugadoras como la portera valenciana, con 40 años, y cuatro de las cinco medallas internacionales en grandes campeonatos. "Es una pena, pero yo creo que abre una época nueva donde el equipo tiene que, sobre todo, intentar ser sólido en los próximos campeonatos. Porque ha demostrado durante todo este campeonato que puede ser un equipo muy competitivo", ha añadido Viver. "Creo que tenemos que tener calma en España con la gente joven. Hay gente que tiene todavía muchas cosas que aprender y mucho tiempo por delante".Las Guerreras se jugarán con Suecia, Senegal y Argentina los dos últimos billetes a los JJOO de Tokio 2020. Será en una sede aún por determinar, del 20 al 22 de marzo del próximo año.Las Guerreras viejan este lunes de regreso a España desde Japón, y tienen prevista su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas pasadas las seis de la tarde., Suecia, Senegal y Argentina.: Rusia, Serbia, China y Hungría.: Noruega, Montenegro, Rumanía y Corea del Norte.